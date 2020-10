La Generalitat invertirà 52 milions d'euros en sis anys per fer obres en centres públics de Barcelona

Nou de cada deu euros destinats a millorar els centres públics de Barcelona els ha aportat l'Ajuntament, quan en realitat el conveni del Consorci d'Educació signat per les dues administracions marca que un 60% de la inversió l'ha de fer la Generalitat i un 40% el municipi. Per pal·liar aquest dèficit d'inversió en matèria educativa, el Govern invertirà 52 milions d'euros addicionals fins al 2026 en obres de reforma, ampliació i millora (RAM) a les escoles de la ciutat.

L'anunci l'han fet el conseller d'Educació, Josep Bargalló, i l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que han exhibit sintonia política. El primer ha admès un "dèficit evident i inequitatiu" amb Barcelona en educació els últims anys, mentre que Colau li ha agraït el "reconeixement" i ha recordat que l'Ajuntament ha aportat "molt més del que li tocava" tot aquest temps. En efecte, el conveni del Consorci era paper mullat, perquè a la pràctica hi havia una gran desproporció entre administracions: del 2016 al 2019 un 88% de les obres a les escoles les va assumir l'Ajuntament (86 milions), mentre que la Generalitat va aportar el 12% restant, poc menys de 12 milions. Amb el nou conveni anunciat, que Colau espera que sigui "un punt d'inflexió", s'especifica que a partir d'ara l'Ajuntament mantindrà els 15 milions d'euros en obres RAM cada any i el Govern els 3,5 milions d'euros que ja aportava fins ara. El gran canvi, doncs, és que el Govern posarà 52 milions extres en sis anys, que serviran per "revertir" els percentatges d'inversió i ajustar-se al que toca.

La intenció és que aquesta inversió arribi a tots els alumnes dels més de 230 centres públics de Barcelona, ja sigui per mantenir les escoles o bé per adaptar-les a les necessitats educatives. D'entrada, abans que acabi aquest any es destinarà mig milió d'euros perquè un parell o tres d'instituts puguin recuperar el menjador i "ofertar des de ja" un espai de cantina als alumnes. Després, l'acord estableix que a part dels 3,5 milions que ja s'inverteixen ara, el 2021 se'n posaran 3,5 més, el 2022 i el 2023 seran 9 i del 2024 al 2026 seran 10. En total, doncs, 52 milions d'euros que se sumaran als 24,5 previstos fins al 2026 en matèria d'obres.