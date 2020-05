La Generalitat demana permetre manifestacions estàtiques amb distàncies, mascareta i sense pancartes compartides

El govern de la Generalitat vol "garantir els drets fonamentals i en concret el dret a la manifestació", però vol fer-ho "amb seguretat", segons ha explicat en roda de premsa el conseller d'Interior, Miquel Buch. Després de la reunió d'aquest divendres del Procicat, la Generalitat ha concretat unes propostes que portarà al govern espanyol perquè els doni validesa dins l'estat d'alarma que atorga les competències a l'Estat.

Aquestes manifestacions hauran de ser "estàtiques" i ocupar un espai públic "amb una amplada superior a 20 metres", i els seus participants hauran de portar mascareta, mantenir la distància de seguretat de dos metres i no portar pancartes compartides, sinó només d'ús individual. El conseller Buch s'ha referit a les manifestacions que han tingut lloc els darrers dies a Madrid: "No garantien aquestes mesures que proposem".

El conseller no ha concretat com garantiran les distàncies entre manifestants, però ha dit que això "no ha de ser excusa per evitar la llibertat de manifestació". "El problema ja és nostre i ja el solucionarem i trobarem la forma de fer-ho", ha dit. "És probable que les manifestacions, si és que n'hi ha durant els mesos de juny, juliol i agost, ens serveixin per aprendre a viure en aquesta nova situació", ha dit Buch, que ha evitat referir-se a les futures concentracions de la Diada: "No sabem si la situació serà igual".

"No podem dir que hi ha catalans de primera i catalans de segona, per tant s'hauria d'aplicar a totes les regions independentment de la fase en què es trobi cada regió", ha defensat Buch, que ha citat manifestacions celebrades en altres indrets del món com a exemple del que podria passar a Catalunya.