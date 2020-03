La Generalitat ofereix un alberg als joves immigrats tancats a la UdG

La Generalitat ha ofert un alberg als joves immigrats que des de fa dues setmanes estan tancats a la UdG per reclamar "pa, sostre, papers i feina". El departament d'Afers Socials i Famílies ha assenyalat que es tracta d'"un allotjament temporal i excepcional" atenent a "la situació d'excepcionalitat" per la crisi del coronavirus i el tancament de les universitats. Els joves accepten aquesta solució però demanen a les administracions que es comprometin a seguir negociant per trobar una solució definitiva atès que, recorden, ells no poden seguir les recomanacions de quedar-se a casa "perquè viuen al carrer".

Els nois lamenten que quan fan 18 anys els deixen "al carrer" sense possibilitats d'estudiar ni treballar ni llogar un pis perquè no tenen la seva situació regularitzada. Per reclamar una solució a les administracions, dilluns passat van començar una tancada a la Universitat de Girona (UdG). El centre, però, ha suspès aquest matí l'activitat lectiva pel risc de contagi del Covid-19 i ha suggerit als nois que busquessin "una solució alternativa mentre estigui activada aquesta emergència de país per no posar en perill la seva salut".

Paral·lelament, l'Ajuntament de Girona i el departament d'Afers Socials s'han posat en contacte amb les persones que acompanyen i donen suport als joves i els han informat que a partir de dilluns posaran a la seva disposició un alberg de la Generalitat. "S'ha aturat l'activitat turística i les estades als albergs de la Generalitat, tret dels casos en què puguin allotjar persones en situació de vulnerabilitat social, com és el cas d'aquests nois", han apuntat fonts de la conselleria, que també asseguren que la seva voluntat "és i ha estat" conèixer la situació personal de cada noi i analitzar cada cas "per buscar una solució juntament amb les administracions locals, entitats i servei socials".

Ara bé, el fet que l'alberg que els ofereixen sigui un allotjament "excepcional i temporal" és el que lamenten els joves: "Volem una solució definitiva i permanent, no un allotjament només durant la crisi del coronavirus. Perquè quan això s'acabi ells tornaran "a viure al carrer", ha criticat un dels seus portaveus, l'Adrià, que també considera que el risc de contagiar-se del Covid-19 ha posat en relleu la seva "situació d'emergència": "Ells no tenen on confinar-se". Per precuació, els joves han decidit acceptar l'oferta i dilluns es trasllaradan a l'alberg.