La Generalitat ofereix set pisos per reallotjar els afectats per l'incendi de dissabte

La Generalitat ha posat a la disposició de l'Ajuntament de Badalona set pisos al municipi per a reallotjar les persones afectades per l'incendi de l'edifici del barri de Sant Roc, dissabte passat, que va provocar tres morts i una trentena de ferits. Segons han explicat fonts del Govern i l'Ajuntament, però, aquests habitatges necessiten obres prèvies de rehabilitació, que aniran a càrrec de la Generalitat i que podrien retardar l'entrega a les famílies entre 5 i 15 dies.

Els pisos oferts pel departament de Territori i Sostenibilitat estan gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i s'ubiquen dins el mateix municipi, per evitar grans desplaçaments als veïns afectats. Segons el Govern, amb aquests set pisos pràcticament es poden cobrir les necessitats de reallotjament de les famílies afectades pel sinistre.

El departament de Territori i el consistori badaloní asseguren en un comunicat que "han estat en contacte des del primer moment per resoldre de manera coordinada les necessitats en habitatge de les famílies afectades".

Dilluns passat els veïns del bloc incendiat van coincidir a dir, poc després del foc, que les flames havien començat a la part baixa de l'edifici. La principal hipòtesi de la causa de l'incendi que va deixar tres persones mortes i 30 de ferides és una sobrecàrrega elèctrica en un pis ocupat de la primera planta que tenia la llum punxada, segons fonts de la investigació policial.

La sobrecàrrega es produeix quan circula molt corrent pel circuit elèctric, cosa que pot generar un escalfament dels conductors i derivar en un foc. Tot i això, els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació oberta.

Pisos ocupats: més pobresa energètica i més risc d’incendi

Per la seva banda, els sindicats de bombers asseguren que la manca de recursos va dificultar la resposta que van donar a aquest foc. Segons els representants del cos, l'avís al parc va arribar dissabte a les 9.10 del matí. Es van activar totes les dotacions del parc: tres vehicles –un amb una autoescala– i vuit bombers, que van arribar al bloc nou minuts després.

"La resposta que es va donar era la que es podia oferir amb els mitjans que tenim", va assegurar a l'ARA aquesta setmana Emilio Cuadrado, el cap de les primeres unitats dels Bombers de la Generalitat. Per a ell "la solució ideal" hauria sigut que, d'entrada, en l'extinció hi haguessin intervingut 30 bombers amb tres autoescales, "però els mitjans són els que són". "Vam fer tot el que humanament era possible", va afegir. El portaveu de la UGT als bombers, Antonio del Río, hi coincideix i assegura que "una millor resposta" al foc de dissabte hauria "minoritzat" part dels efectes de les flames.

Precisament, el conseller d'Interior Miquel Buch ha sol·licitat avui comparèixer davant la Comissió d'Interior del Parlament per a informar sobre la situació del cos de Bombers de la Generalitat. Buch ja va subratllar el mes passat el compromís de la conselleria per a blindar en els Pressupostos la creació de 250 noves places de bombers per apaivagar les mobilitzacions, encara que els sindicats van criticar que es tractava d'una acord fet ja temps enrere.