La Generalitat presentarà l'esborrany del reglament de la renda garantida la setmana vinent

Els primers mesos de desplegament de la renda garantida de ciutadania (RGC) han servit per evidenciar que falta –com preveia la llei– un reglament. Per tirar-lo endavant, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha convocat aquest divendres una reunió amb entitats socials, econòmiques i municipals. De la trobada n'ha sortit el compromís de crear el consell de govern de la RGC –que també s'havia anomenat comissió de seguiment–, cosa que permetrà posar en marxar el grup de treball per elaborar el reglament. La primera reunió per al reglament es farà la setmana vinent, en la qual la Generalitat presentarà el seu esborrany amb una primera proposta de document.

El Homrani ha explicat que un dels objectius del reglament serà incorporar col·lectius vulnerables que els primers mesos han quedat exclosos de la prestació. Es tracta de col·lectius com els sensesostre i les víctimes de la violència masclista, que alguna vegada els han denegat la RGC perquè ja estan rebent una altra prestació. El reglament també servirà per abordar com es fa compatible la RGC si es troba feina: "S'ha de poder suspendre la prestació durant un temps, però si la persona es torna a quedar sense feina, no hauria de començar de zero la sol·licitud de la RGC". El Homrani ha pronosticat que l'acord per aprovar el reglament "serà ràpid" i ha recordat que el desplegament de la llei de la RGC està previst que duri fins al 2020.

El vicepresident de la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya, Enric Morist, s'ha mostrat satisfet davant l'anunci del conseller de posar "fil a l'agulla" al desplegament de la renda garantida. "La RGC és l'instrument més important de l'àmbit social dels últims anys", ha recordat Morist, que ha valorat que falta donar a conèixer aquesta prestació entre les persones vulnerables i oferir un acompanyament "perquè hi hagi més èxit". Morist ha considerat que la RGC ha de servir "per trobar recursos laborals i viure amb dignitat". També ha apostat per incloure altres col·lectius que han quedat fora de la prestació, com les persones que no tenen documentació: "Treballarem perquè hi puguin accedir".