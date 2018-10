Georgina Oliva: “Dispersar els menors per Catalunya evita que hi hagi guetos”

La directora de la DGAIA, Georgina Oliva, defensa el model català com un dels millors, tot i les acusacions d’educadors pel col·lapse actual de la protecció de menors no acompanyats, a les quals s’ha sumat la denúncia del sindicat de mossos SAP-Fepol per haver d’acollir-los a les comissaries. Oliva critica l’Estat pel repartiment de 40 milions a les comunitats, que creu que perjudica Catalunya.

Per què Interior diu que a Catalunya hi ha 1.109 menors no acompanyats i la DGAIA parla de 2.809?

Ells calculen l’increment de menors respecte a l’exercici anterior a partir del registre de menors de la Policia Nacional, però és que el registre no està actualitzat i, a més, les dades ja no les tenien bé l’any passat. Interior parteix d’un recompte erroni a l’hora de repartir recursos.

¿Com creuen que hauria de ser aquest repartiment?

S’han de comptar els nens que hi ha, que mobilitzen molts recursos, i no els que han arribat. A més, aquest sistema beneficia comunitats com Andalusia o Melilla, que és cert que reben molts menors, però també ho és que molts marxen. A Catalunya, en canvi, la majoria s’hi queden.

Per què?

Pel poder d’atracció de Barcelona i també perquè saben que tenim un bon sistema. Al final s’ho expliquen tot i es diuen: “Mira, aquí estem bé. Ahir vaig dormir en una comissaria, però avui estic en un centre, menjo cinc cops al dia, faig activitats...” Hem de fer el possible perquè aquests nens se sentin integrats.

¿Encara hi ha nens dormint en comissaries?

Sí, n’hi ha i n’hi continuarà havent, perquè l’emergència desborda els recursos, i continuaran venint. Abans trigàvem sis mesos a obrir un centre entre licitacions i processos i ara ho hem de fer en dos dies. I hem d’avisar les comunitats, els veïns i els ajuntaments que farem un centre, encara que sigui a les dotze de la nit. La setmana passada, en una comissaria de Barcelona es van presentar 14 menors en cinc minuts. Només entre l’1 i el 7 d’octubre van arribar 95 menors a Catalunya.

La majoria arriben a Barcelona, però a molts se’ls deriva a ciutats d’altres comunitats. Com reaccionen?

Primer es reboten. Després ho van acceptant. I si no els agrada els diria que m’és igual, perquè és la política d’inclusió, per no sobrecarregar la ciutat ni fer guetos. Moltes vegades acaben entenent que de vegades hi ha més opcions de trobar feina en ciutats petites d’altres punts de Catalunya i ho acaben agraint.

Les entitats es queixen de la durada i els mètodes per determinar l’edat dels joves. Ho comparteix?

Sí, tot i que celebrem que el govern espanyol hagi acceptat obrir el debat per canviar el protocol. Ara, en comptes d’una prova radiològica, quan hi ha dubte sobre la majoria d’edat, se’n fan tres: una al canell, una altra a la mandíbula i una altra a la clavícula, sumades a les proves d’edat que els poden haver fet a les comunitats de procedència. Èticament ens hem de preguntar: ¿hem de sotmetre un infant a tres proves radiològiques? I, a més, els criteris de creixement estan basats en un home blanc i aquests menors, que poden portar un any i mig menjant malament, poden tenir problemes de creixement.

Quins aprenentatges ha tret la DGAIA d’aquesta crisi?

El primer és atendre l’emergència sense deixar de banda el sistema de protecció a mitjà i llarg termini, en què hem de treballar en la integració de tots els infants protegits, no només dels migrants. Sobre l’arribada, cada dia tenim una nova experiència que ens fa replantejar coses. Per exemple, als centres d’emergència hi ha d’haver wifi, perquè el primer que volen els nens és informar els seus països d’origen que estan vius. Moltes vegades veiem nens plorant en una cantonada i després sabem que és perquè no han pogut parlar amb les seves mares. També hem après que hem de tenir centres d’atenció sanitària d’emergència allà on els rebem, perquè hi ha un risc més alt que tinguin malalties contagiables.

Hi ha queixes de les condicions laborals dels treballadors socials...

Nosaltres vetllem per la qualitat dels serveis i les empreses han de complir el que marca el conveni. Però és veritat que hi estem incloent altres figures professionals per complementar la feina, a més dels educadors: integradors, mediadors...

Com resoleu els casos dels nens que fugen dels centres?

Et corregeixo: són menors que no volen ser acollits, perquè ningú no hi està obligat. N’hi ha pocs que s’escapen. Només podem treballar des de la part educativa, convencent-los que estaran millor que al carrer, però els costa entendre que, després d’haver sobreviscut al carrer, els diguem que només poden fer servir el mòbil dos cops al dia o que han de menjar verdures.