El Gimnàs Social Sant Pau torna a estar en risc

Semblava que l'acord municipal del mes de maig passat per comprar el Gimnàs Social Sant Pau salvaria el centre cooperatiu i la seva essència de donar servei gratuït a persones en risc d'exclusió. Dels 1.500 usuaris que actualment té el gimnàs, 900 són persones vulnerables que hi assisteixen de manera gratuïta, derivats per entitats socials i fins i tot per l'Ajuntament o la DGAIA, de protecció al menor, de la Generalitat. En canvi, no reben cap subvenció. Aturats, sensesostre i alguns menors no acompanyats fan ús de l'espai, expliquen els seus socis, per fer esport, dutxar-se (1.300 persones al mes), fer servir els endolls o el wi-fi i recloure's del fred.

Però ara, un altre cop, una sentència judicial ha donat la raó als propietaris i ha emès una ordre de desnonament contra el gimnàs, que ha presentat un recurs, segons han explicat aquest matí els socis cooperativistes. El consistori "diu que no té diners" per comprar l'edifici, sempre segons la cooperativa del gimnàs, i els propietaris han demandat els arrendataris per uns deutes que els llogaters asseguren haver pagat de sobres cobrint les reparacions que els arrendadors no han pagat. Des de l'Ajuntament, per la seva banda, recorden que l'acord amb el gimnàs per comprar l'edifici tenia dues condicions que no es complien: que la Generalitat també participés de la compra i que els propietaris venguessin l'edifici a un preu dins de mercat.

Des del gimnàs asseguren que la família propietària del bloc ha actuat amb "mala fe" per diversos motius. El preu de sortida que posen és de deu milions d'euros, quantitat que contrasta amb els sis milions que estima una taxació independent encarregada pel gimnàs, que té contacte amb un parell d'empreses amb vocació social disposades a fer efectiva la compra sense ànim de lucre i posant pisos socials a l'edifici a més de mantenir-ne el gimnàs social.

D'altra banda, des del gimnàs també denuncien que els propietaris no han acceptat el pagament dels deutes a través de les reparacions perquè els ha fet la cooperativa Gimnàs Social Sant Pau i no Edicions Esborrany, societat mercantil titular del lloguer. "En realitat, la mercantil i la cooperativa són el mateix", defensa el comunicat del gimnàs. La situació econòmica, a més, els ha fet reduir la plantilla de disset a deu treballadors, que, a més, s'han reduït el sou un 30% i han augmentat el nombre d'hores per cobrir les baixes.

Després que el ple municipal donés suport a la compra del gimnàs, els cooperativistes confien, si les negociacions no avancen i els propietaris es neguen a vendre-ho a un preu raonable, que podran forçar una votació favorable a l'expropiació de l'espai.

Des que es va inaugurar com a gimnàs social el 2012, quan un grup de treballadors es van fer càrrec d'un centre ple de dubtes, el centre ha viscut episodis que amenaçaven la seva existència i d'altres que semblaven un salvament definitiu, però continua en una situació intermèdia en la qual l'únic que saben és que avui, encara, poden continuar donant servei als seus usuaris, tant als que paguen com als que no. "No deixarem que el gimnàs es converteixi en un nou hotel o Airbnb", defensa Ferran Aguiló, un dels socis cooperativistes.