Girona controla els escombriaires amb GPS

Comprovar en tot moment on és un treballador de la neteja i per quins carrers ha passat. És l'objectiu d'una nova mesura de l'Ajuntament de Girona que avui s'ha començat a aplicar. Així, a partir d'ara els escombriaires portaran un telèfon amb GPS que registrarà la ruta que fan i quanta estona dediquen a cada carrer o zona.

"Ara la ciutadania podrà comprovar si han passat a netejar pel seu carrer i quan", ha dit a l'ARA el regidor de Sostenibilitat, Eduard Berloso, que ha afegit que cada treballador tindrà un mòbil amb GPS assignat que portarà només durant les hores de feina.

Avui s'ha començat a aplicar amb els peons dels barris del centre i l'eixample i s'anirà implantant a tota la plantilla, formada per unes 150 persones. "Fins ara ens trobàvem que alguns veïns i entitats es queixaven que no passava ningú a netejar i ara ho podran comprovar en qualsevol moment", ha assenyalat Berloso.

Des de fa mesos ja es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament els recorreguts dels camions i vehicles de la neteja, i ara obriran un nou apartat per saber el dels treballadors que van a peu. A més, segons el regidor, aquest sistema també servirà per comprovar si la ruta que té establerta cada escombriaire és "assumible": "Potser hi ha alguna zona que no es neteja bé perquè és de massa superfície o requereix molta estona de feina", ha indicat.

Però no és l'única mesura que Berloso ha pactat amb l'empresa que gestiona la neteja viària, Girona + Neta: pròximament tots els treballadors de la neteja portaran un número identificatiu -com el dels agents de la policia- perquè qualsevol veí pugui saber reconèixer el peó que ha passat pel seu carrer.

Protestes dels treballadors

La plantilla de Girona + Neta ha rebut amb rebuig que se'ls obligui a portar un GPS. El secretari del comitè d'empresa, Pau Gàlvez, ha acusat la direcció de l'empresa i l'Ajuntament de " criminalitzar els treballadors" i ha apuntat que els problemes amb la neteja són conseqüència de la manca de personal.

"Els treballadors estem molt molestos, perquè ens sentim vigilats amb lupa quan la culpa no és nostra. Si no amplien la plantilla, no podrem donar un servei millor", ha retret Gàlvez, que també ha denunciat que hi ha treballadors que han de fer "fins a 10 o 30 quilòmetres al dia i és impossible fer tota la feina".

Com a mostra de rebuig, dimarts faran una concentració a la 1 del migdia a la plaça del Vi de Girona.