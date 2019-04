El bisbat de Girona envia a la fiscalia i al Vaticà l'informe sobre el capellà de Vilobí acusat d'abusos

El bisbat de Girona ha conclòs l'informe sobre l'excapellà de Vilobí d'Onyar, mossèn Tomàs, acusat d'abusar sexualment de diversos menors entre els anys 60 i 90, i l'ha enviat ja a la fiscalia i al Vaticà. Un cas que va destapar l'ARA, amb el testimoni de diferents víctimes del poble i del col·legi Bell Lloc de Girona. Es tracta d'un recull de la quinzena d'entrevistes que el bisbat va fer durant els mesos de febrer i març, a partir dels testimonis de les víctimes, familiars i autoritats del poble i també gent del centre escolar en el qual mossèn Tomàs exercia.

Quan es va conèixer el cas, el bisbat va crear una comissió, encapçalada pel bisbe Francesc Pardo, per investigar els fets i totes les entrevistes realitzades durant aquest temps s'han recollit per enviar tant a la fiscalia de Girona com al Vaticà, a la Congregació de la Doctrina de la Fe. A més, s'han afegit les notícies publicades en premsa sobre el capellà, que ara té 91 anys i estava vinculat a l'Opus Dei.

Mossèn Tomàs va arribar a Vilobí l'any 1967, i durant els primer anys ja va abusar de diversos menors que vivien a la localitat gironina. Dos alcaldes, tal com va explicar l'ARA, van desplaçar-se fins al bisbat per tractar el tema, però mossèn Tomàs va seguir al municipi fins l'any 1999, quan va marxar a Arbúcies. El bisbat de Girona va explicar que no tenien constància d'aquestes trobades, tot i que tampoc podia assegurar que no es donessin de manera informal. Posteriorment, es va saber que el capellà ja havia abusat d'un menor una dècada abans, a Siurana d'Empordà.