Girona, en el punt de mira per l'augment de contagis

Tot i que l’Alt Empordà va ser de les comarques que menys casos van acumular durant el pic de l’epidèmia, ara la tendència s’ha capgirat i la seva capital, Figueres, és un dels municipis que ha sumat més contagis els últims dies. Segons el departament de Salut, l’augment dels positius seria conseqüència de dos factors: el relaxament dels ciutadans i l’alta mobilitat que hi ha a tota la comarca, per la seva proximitat a la frontera.

Les dades de nous contagis a Figueres van començar a augmentar a partir del 5 de juliol. Fins llavors, hi havia una mitjana d’entre 0 i 3 casos nous al dia, però a partir d’aquesta data, va anar en augment i la xifra més alta registrada en un sol dia va ser el 14 de juliol, amb 26 confirmats.

Actualment, i segons Salut, a Figueres i a Vilafant hi ha un centenar de positius, 27 dels quals estan relacionats amb els set brots que s’han detectat als dos municipis. “Per tant, hi ha una setantena de casos que no sabem com s’han contagiat, i això significa que hi ha transmissió comunitària", adverteix la investigadora de la UPC, Clara Prats, que afegeix: "Ara és important estar molt pendent de com evoluciona i traçar molt bé els contactes de tots els positius per evitar que vagin a més".

Segons els càlculs del seu grup de recerca, l'índex EPG, que calcula a partir de diverses variables el creixement potencial del virus si no s'aplica cap mesura, és de 70 a la regió sanitària de Girona i és a partir de 100 que salten les alarmes. “A partir d’una EPG de 100 és molt difícil controlar tots els contactes que ha tingut cada nou positiu, però amb 70 encara tens marge de maniobra per evitar que es descontroli”. Per això Prats aplaudeix les mesures restrictives que va anunciar divendres l’Ajuntament i que diumenge va ampliar el Procicat, que va aplicar a Figueres i a Vilafant les mateixes restriccions que a Barcelona. “Esperem que la gent les segueixi i es pugui aturar el contagi”, ha recalcat.

D’altra banda, l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha assegurat avui que la situació al municipi està “controlada”: “No volem generar alarmisme, però s’han d'adoptar mesures per evitar que els contagis vagin a més”; i ha tornat a fer una crida a la responsabilitat dels joves perquè la franja en què hi ha més casos positius és la que va dels 19 als 40 anys. Ara bé, Lladó ha demanat que no es torni a tancar la frontera, després que França anunciés que no descartava tallar les comunicacions amb Catalunya si continuava l’augment de positius. “Seria una decisió irresponsable i desencertada”, ha opinat Lladó.

La seva homòloga a Vilafant, Consol Cantenys, ha indicat que al seu municipi només hi ha quatre casos positius però que han aplicat les mateixes mesures que a Figueres “per la proximitat: els dos municipis estan enganxats”. Ara bé, Cantenys lamenta que va assabentar-se'n per les xarxes socials: “Vaig veure a Twitter que ens aplicaven les mateixes mesures que a Barcelona. I, esclar, no enteníem que amb 4 casos ens les apliquessin”. Després de fer públic que ningú li havia donat cap explicació, sí que va rebre trucades del departament per informar-la.