El 'Gloria' deixa més de 18'6 milions de pèrdues a les comarques gironines

Després del temporal, arriba l’hora de fer números. Els tècnics municipals han començat a calcular quina inversió hauran de fer els ajuntaments per recuperar-se de l’assot que el temporal Gloria va deixar al territori en forma de desbordaments de rius i d’inundacions que van destruir equipaments, camps, canonades i passejos marítims sencers. Un dels territoris més afectats van ser les comarques gironines, on els ajuntaments hauran d'invertir més de 18'6 milions per recuperar els paisatges i carrers que lluïen abans del Gloria.

De fet, els estralls que ha deixat el temporal a la demarcació són tan grans que, fins i tot, hi ha municipis que van rebre per partida doble: per la força de les onades i pel desbordament del Ter. És el que va passar a Torroella de Montgrí i a l’Estartit i que, fins ara, és l’ajuntament gironí que més pèrdues econòmiques ha patit: 4’3 milions. I és que dilluns i dimarts el Gloria va fer malbé els passejos, platges i carrers de l’Estartit, i a partir de dijous va ser el desbordament del riu Ter, que desemboca al municipi, el que va causar els estralls més grans. “Els efectes sobre el municipi són molt diversos: infraestructures, camins, aparcaments, equipaments, brutícia…”, ha indicat l’alcalde, Jordi Colomí, que va especificar, però, que el gruix de les despeses se l’endurà la planta potabilitzadora, que va quedar totalment inundada i que costarà més d’1’3 milions reparar-la. De fet, per culpa d’aquesta incidència, el poble fa dies que pateix interrupcions en el servei d’aigua i els tècnics preveuen que el subministrament retorni a la normalitat en una setmana o deu dies.

Però Torroella no va ser l’únic municipi afectat pel desbordament del Ter. La seva fúria també va afectar Verges, que haurà d’invertir més d’1’5 milions en desperfectes com la reconstrucció de la mota de la part esquerra del municipi, o la ciutat de Girona, que ha deixat més de 3’3 milions d’euros en danys, la meitat dels quals, en instal·lacions esportives com el Pavelló Municipal Girona-Fontajau, on s’ha de canviar tot el parquet i la xarxa elèctrica. També es va endur una bona picotada del pressupost municipal gironí la reparació de la canonada d’aigua per abastir la ciutat, que va costar un milió d’euros.

Sense sorra ni passejos marítims

La Costa Brava va arribar a registrar onades de fins a 12 metres que van engolir les platges i passejos marítims de gran part de poblacions del litoral gironí, que ara treballen a contrarellotge per evitar que el Gloria passi factura a la temporada turística. Un dels més afectats és Platja d’Aro, que haurà d’invertir 2 milions per reparar la llosa del passeig marítim que es va descalçar uns 450 metres quan va desaparèixer la sorra de la platja.

Una xifra que representa el doble del que costaran els estralls que el temporal va deixar a Palafrugell, on l'Ajuntament calcula que hauran d’invertir un milió d’euros per, principalment, arreglar el passeig de Llafranc que van engolir les onades. També haurà de buscar un milió d’euros l’Ajuntament de Lloret de Mar per solucionar els danys dels passejos marítims i de Fenals. I, encara a la comarca de la Selva, Hostalric calcula que necessitarà 1’2 milions per refer el pont de la riera d’Arbúcies i per reconstruir la zona de les hortes, mentre que Arbúcies haurà de gastar mig milió per recuperar l’aspecte que tenia el poble abans que caiguessin 357m3/s de pluja que van destruir uns 83 quilòmetres de camins de bosc, entre altres desperfectes.

Tot un seguit de perjudicis que els ajuntaments no saben com afrontaran: la majoria no tenen grans pressupostos i ja tenien les partides d'aquest exercici adjudicades. Per això reclamen a les administracions com la Generalitat, la Diputació i l’Estat que els ajudin a recuperar la normalitat després de quatre dies d’un temporal que per sempre més quedarà gravat a la retina dels gironins.