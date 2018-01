Un grup de veïns del Gòtic de Barcelona ocupa un edifici en protesta contra l'especulació immobiliària

Més de mig centenar de veïns del districte de Ciutat Vella de Barcelona convocats per la plataforma Resistim al Gòtic han fet pública aquest matí l'ocupació del número 3 del carrer del Correu Vell. Havien convocat una cercavila i una xerrada sobre habitatge, però han aprofitat la cercavila per anar fins a l'immoble ocupat.

Passats dos quarts de dotze del migdia s'han aturat davant l'edifici i, mentre feien sonar música per uns altaveus portàtils i cridaven i ballaven, han començat a forçar la porta de la casa de cinc pisos, aparentment buida des de feia temps. Tot i que duien una serra de disc i material per obrir la porta, la feina s'ha allargat força estona i al cap de mitja hora, quan encara hi treballaven, han arribat mitja dotzena de patrullers dels Mossos que han identificat alguns dels manifestants.

Els activistes han aconseguit entrar a l'edifici i canviar-ne el pany mentre els Mossos eren a fora i no ho han pogut evitar. Després han traslladat la xerrada sobre habitatge que havien de fer a la plaça dels Traginers davant la casa ocupada.