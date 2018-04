Els veïns del Gòtic reclamen més agilitat en els desallotjaments dels narcopisos

El centre de Barcelona es rebel·la contra els narcopisos. Prop d'una desena d'associacions, encapçalades pel Grup d'Afectats pel Narcotràfic al Gòtic, han convocat aquest dimecres a les cinc de la tarda una concentració de rebuig al tràfic de drogues a la plaça dels Traginers. Al matí, a la mateixa plaça i davant d'un local on fins al març s'hi venia heroïna i cocaïna, el portaveu del grup veïnal, Daniel Milian, ha demanat a l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat que es posin d'acord i legislin "per canviar els protocols i fer alguna cosa que sigui més contundent, perquè el problema va més ràpid que la capacitat de solucionar-lo".

Milian ha volgut agrair públicament l'actuació policial a la plaça dels Traginers i en altres punts de Barcelona on es produïa tràfic de drogues, però ha recordat que el fenomen dels narcopisos s'està estenent amb molta rapidesa i que cal reaccionar amb més agilitat. "És un problema greu –diu el portaveu–. Des que la policia comença a treballar fins que desactiven l'immoble, passen molts mesos i el barri i la convivència entre veïns es degrada molt ràpidament". Els veïns denuncien que, sovint, "els consumidors [de drogues] s'instal·len al barri i comencen a delinquir" i llavors comencen les baralles (a vegades amb armes blanques), els robatoris en locals i cases particulars i l'aparició de xeringues al carrer...

Pisos buits i droga barata

El portaveu del Grup d'Afectats pel Narcotràfic al Gòtic ha vinculat l'existència de narcopisos al centre de Barcelona amb el fet que hi hagi molts pisos i locals buits. També ha indicat que el fet que el negoci de les drogues hagi evolucionat i ara es venguin monodosis a preus molt assequibles ha ajudat a fer que el fenomen dels narcopisos es multipliqui. "Ara per tres o cinc euros poden comprar una dosi i això fa que sigui molt més fàcil –ha indicat Milian–. Demanen monedes pel carrer i aconseguir aquests diners és fàcil. Però el problema ve quan tenen més necessitat de consumir per la malaltia que capacitat d'aconseguir diners. Llavors és quan necessiten fer coses delictives per aconseguir els diners més ràpid i comencen els robatoris i les baralles entre ells".