El Govern impulsa que els Mossos i les policies locals comparteixin protocols i mètodes de treball

La idea que existeixi un únic cos policial a Catalunya, que aglutini els Mossos d'Esquadra i les policies locals, no és nova. Fa anys que s'ha fet aquest plantejament dins la Generalitat, encara que el conseller d'Interior, Miquel Buch, no preveu cap canvi a curt termini. Tot i això, Buch defensa que "és important" que els Mossos i els cossos municipals "treballin a l'una". De fet, el Govern ja està impulsant que els protocols de les policies locals s'ajustin als dels Mossos. Un exemple és el que regula l'ús de les pistoles elèctriques –les Taser–, en què els Mossos i els cossos municipals comparteixen els mateixos criteris.

"Com més homogenis siguin els protocols i els mètodes de treball, millor", assegura Buch, que avui ha presentat l'informe de l'any 2017 de les policies locals de Catalunya. Malgrat tot, el conseller reconeix que és "difícil" fer-ho factible perquè actualment hi ha 215 cossos municipals: "La realitat de cada municipi fa que sigui més complex". A part de compartir els protocols, el director general d'Administració de Seguretat, Jordi Jardí, afegeix que s'avança perquè les policies locals vagin vestides "de la mateixa manera", agafant de model l'uniforme dels Mossos, tot i que "amb distintius diferents". Tant els Mossos com els cossos municipals també comparteixen la formació, ja que tots els agents es preparen a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Promoure la presència de dones

L'informe del 2017 exposa que entre els 215 cossos de policies locals sumen 10.850 efectius a les seves plantilles, que representen el 39,5% dels agents de la Policia de Catalunya; el 60,5% restant són els efectius dels Mossos. La mitjana d'edat dels agents dels cossos municipals se situa en els 45 anys, tot i que en el 37% de les policies la mitjana és superior. "Les plantilles estan envellides i això pot posar en entredit alguna actuació", admet la subdirectora general de Coordinació de la Policia de Catalunya, Begonya Curto. També menys del 12% dels agents de les policies locals són dones. Per això Curto explica que Interior prepara un pla amb l'Institut Català de les Dones per revertir aquest desequilibri, amb mesures com ara que les noies coneguin la professió i tinguin referents femenins.