El Govern confirma que farà un milió de tests serològics per saber la immunitat de Catalunya

El Govern ha anunciat avui dilluns que, tal com va anunciar l'ARA, farà un milió de tests serològics per conèixer la immunitat de la població catalana davant la Covid-19, especialment dels col·lectius sanitaris, persones diagnosticades positives sense confirmació de PCR i professionals essencials no sanitaris, informa EFE.



També es faran estudis d'altres poblacions sentinella i d'àmbits territorials, en diverses onades de test, "que permetin complementar les dades sobre la penetració de la Covid-19, així com de la seva evolució", ha informat avui en un comunicat el departament de Salut de la Generalitat.



Un subgrup de població essencial serà el personal sanitari, que farà el Servei Català de la Salut (CatSalut) i que permetrà determinar el percentatge del personal sanitari que ha superat la infecció per coronavirus als hospitals, centres sociosanitaris i residències d'ancians.



S'estudiarà l'evolució de l'estat immunitari del personal sanitari durant dotze mesos i es determinarà la utilitat de tres tipus diferents de proves mitjançant plataformes automatitzades per dur a terme aquesta avaluació.

Aquest estudi ha sorgit d'un projecte d'investigació ideat pels serveis de Microbiologia i d'Immunologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, en col·laboració amb investigadors de l'IDIBAPS, ISGlobal i del Centre d'Investigació Genòmica (CRG, en les seves sigles en català).



A més del Clínic, participaran en l'estudi dels hospitals Vall d'Hebron, Sant Pau i Mar (Barcelona), Josep Trueta (Girona), Arnau de Vilanova (Lleida), Joan XXIII (Tarragona), Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat), Germans Trias (Badalona), Parc Taulí (Sabadell) i Althaia (Manresa).

Els laboratoris Clilab Diagnostics (Consorci de laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf) i Cat Lab també col·laboraran, ha indicat Salut.



A la nota informativa s'assegura que actualment les capacitats totals per fer les proves PCR són d'unes 17.000 al dia, 2.000 més de l'estimació màxima necessària durant les fases de confinament.

Aquests tests diagnòstics tenen com a objectiu la detecció directa de la presència del coronavirus, la seva identificació i aïllament de forma precoç dels casos amb infecció aguda, així com dels contactes.



Així, es planteja l'ús d'aquestes proves diagnòstiques d'infecció aguda, sempre sota prescripció mèdica i en base a criteris clínics, en població amb símptomes, persones en contacte amb casos Covid-19 positius confirmats que desenvolupin simptomatologia durant la fase d'aïllament i en persones sense símptomes que poden ser contagioses en residències, centres de salut mental, que treballin amb discapacitats o en presons.



Es farà també la prova a professionals sanitaris i als no sanitaris essencials en la seva reincorporació a la feina després d'un període d'incapacitat temporal per infecció per Covid-19.



De moment, el departament de Salut no ha establert un calendari de realització de les diverses onades d'aquests test serològics al territori català.