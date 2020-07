El Govern assumirà l'import que els ajuntaments destinin a les beques menjador durant l'estiu

El Govern ha sortit al pas de la pressió de les últimes hores anunciant que garantirà els recursos que facin falta per pagar les beques menjador als infants vulnerables. Ara bé, no serà com els ajuntaments demanaven: si bé la demanda era que el Govern allargués el termini de les targetes moneder almenys durant el mes d'agost (caduquen aquest dissabte), l'executiu s'ha compromès a assignar als ajuntaments els fons necessaris perquè puguin pagar les ajudes que facin falta a través d'un contracte programa.

Així, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies assumirà l'import que els ajuntaments han avançat a través d'ajudes d'urgència social incrementant els recursos assignats als ens locals a través de fons de contingència. Les targetes moneder, que es van fer arribar a les 140.000 famílies becades, es carregaven cada mes amb un import corresponent a la prestació diària pel total de dies que els centres estaven tancats.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha dit des de Tortosa que feia dies que es buscava amb el departament d'Educació una "via de solució" al problema, que és la que s'ha acabat presentant. "És la manera de garantir aquesta ajuda a qualsevol infant que ho necessiti més enllà de la seva situació escolar", ha afirmat El Homrani, que ha deixat molt clar que els ajuntaments i consells comarcals "no han de patir" perquè "qualsevol ajuda d'urgència" que facin aquest agost i la primera quinzena de setembre destinada a garantir l'alimentació d'infants vulnerables la podran "justificar" i el Govern se'n farà càrrec.

El Homrani ha assegurat que el Govern té "molt clar" que "per damunt de tot" hi ha el seu compromís amb l'interès superior de l'infant i "amb el dret i deure" d'assegurar que el sistema de protecció social garanteixi tots els seus drets.

L'anunci arriba després que els alcaldes metropolitans, SOS Menjadors i CCOO demanessin al Govern reconsiderar la finalització d'aquestes targetes, creades quan es va decretar el tancament de les escoles. Però el departament d'Educació ha remarcat que aquesta eina només pot cobrir el període escolar, de manera que el Govern ha hagut de buscar una nova manera de fer arribar les ajudes a les famílies més vulnerables per garantir l'alimentació dels infants. El conseller, Josep Bargalló, va apel·lar a un reial decret aprovat pel govern espanyol a finals de març que establia que en casos de necessitat produïda pel coronavirus "les necessitats alimentàries dels menors d'edat són responsabilitat dels serveis socials de proximitat".

Precisament, aquest divendres s'ha afegit al debat el Síndic de Greuges, recomanant al departament de Treball, Afers Socials i Famílies i als ens locals que "estableixin conjuntament mecanismes per garantir, com a mínim, un àpat diari per als infants en situació de privació alimentària durant el mes d'agost i la primera quinzena de setembre, si convé a través de l'actualització dels contractes programa establerts".