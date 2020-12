El Govern assumirà el cost de les trucades al 061 i la línia serà gratuïta fins al juny del 2021

El Govern ha acordat aquest dimarts assumir el cost de les trucades al 061 CatSalut Respon mentre estiguin "vigents" les mesures per fer front a la crisi sanitària aprovades pel Procicat. La decisió, que tindrà un cost aproximat de 900.000 euros i suposarà la gratuïtat de la línia fins al juny del 2021, implica que es "retornarà" a les operadores telefòniques "totes les despeses generades" per aquestes trucades des del 14 de març, quan es va declarar l'estat d'alarma per fer front a la pandèmia. També es compensarà les companyies que han repercutit el cost als clients, sempre que es comprometin a tornar-los els diners que els han cobrat fins ara en facturacions posteriors. "La mesura beneficiarà tots els usuaris independentment de la seva companyia telefònica", ha subratllat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en roda de premsa després del consell executiu, on s'ha autoritzat els departaments de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Salut a signar un conveni amb totes les operadores del mercat per fer-ho possible.

La també consellera de la Presidència ha fet aquest anunci després de fer una crida a ser "prudents" malgrat l'arribada de la vacuna del coronavirus en les pròximes setmanes. "La vacuna ens donarà la cobertura i immunitat per superar aquesta situació i recuperar la normalitat, però encara no hi hem arribat", ha advertit, i ha afegit que, mentrestant, cal "continuar sent amatents i el màxim de restrictius per evitar que el covid-19 es propagui". En aquest sentit, ha deixat clar que no es preveu cap canvi en les restriccions aprovades pel Govern en el marc de la pandèmia de cara a les festes de Nadal, almenys fins al pròxim dilluns 28 de desembre, quan es revisaran les mesures acordades fins al dia 11 de gener per si calgués fer alguna modificació.

Fins llavors, però, no es tocaran els horaris de la restauració –que han generat un allau de crítiques al sector– i, si no hi ha canvis epidemiològics rellevants en les pròximes 24 o 48 hores, tampoc s'avançarà el confinament nocturn de la nit de Nadal, fixat en aquests moments a la una de la matinada. Aquest últim punt és el que havia demanat públicament hores abans l'expresident del Govern Quim Torra, inhabilitat ara fa tres mesos. "Una petició que li faria al meu Govern: ¿no podem, en aquestes festes, limitar-nos a celebrar Nadal amb la nostra bombolla i acabar a les deu de la nit? Hi ha coses que cauen pel sentit comú", ha dit l'anterior cap de l'executiu en una entrevista a la SER. "No estem gestionant només una crisi sanitària, també estem gestionant una crisi econòmica i social. I hem de trobar aquest equilibri", li ha respost Budó, que ha rebutjat qualificar de crítica les paraules de Torra.

Un "esforç per acompanyar" els sectors afectats

La portaveu Govern, que també ha anunciat l'aprovació del decret llei de represa de l'activitat escolar per al dilluns 11 de gener, ha admès que les mesures que afecten els sectors econòmics "no són fàcils" i són "doloroses", però ha recordat que l'executiu ha aprovat una partida de 60 milions per a la restauració, els centres d'estètica i bellesa i les botigues dins d'un centre comercial. "Probablement no són suficients, però estem fent un esforç per acompanyar", ha dit.

El consell executiu també ha aprovat aquest dimarts una sèrie de transferències del fons de contingència per ajudar altres sectors castigats per la pandèmia. Així, Budó ha anunciat que es destinaran 138 milions al transport públic, a través de l'Autoritat del Transport Metropolità; 16,7 milions a les universitats públiques, que se sumen als 20 milions extra de l'octubre, i 2,5 milions en subvencions al Consell General de Cambres de Catalunya, per donar resposta a les necessitats del teixit empresarial.