El Govern autoritza que Iqoxe reobri la planta d'òxid d'etilè

El departament d’Empresa i Coneixement ha decidit aixecar la suspensió de l’activitat que afectava, des de l' accident del 14 de gener, la planta d’òxid d’etilè i glicols que l’empresa Iqoxe té a la Canonja. "La decisió s’ha pres després de comprovar que la instal·lació compleix tota la normativa vigent en matèria de seguretat industrial, i no s’estén a les plantes de derivats de l’òxid d’etilè i òxid de propilè que l’empresa té en el mateix establiment, que hauran de seguir cada una el seu procés d’autorització per poder tornar a l’activitat", indiquen des del departament.

Tot i que la planta d’òxid d’etilè d’Iqoxe no va ser la que va patir l’accident, la sol·licitud per reobrir-la s’ha abordat "amb l’objectiu d’incrementar les garanties de seguretat mitjançant la reelaboració de tota la documentació i la realització de més revisions", diuen des del departament d'Empresa. Així, la Generalitat va requerir a l’empresa l’elaboració de l’informe de seguretat i del dictamen de seguretat, que són els documents que exigeix la normativa per autoritzar l’activitat dels establiments industrials químics de risc. També s’ha exigit, d’acord amb la normativa, una nova inspecció de tots i cadascun dels equips de pressió de la planta.

Segons explica el departament d'Empresa i Coneixement en un comunicat, l’avaluació de l’informe de seguretat ha anat a càrrec de diferents empreses externes, mentre que el dictamen de seguretat ha estat elaborat per una empresa de certificació. Durant les últimes setmanes, Iqoxe ha anat esmenant les observacions i incorporant les diferents propostes que s’han fet als documents inicials.

L’autorització per a la tornada a l’activitat de la planta d’òxid d’etilè i glicols només s’ha signat quan s’ha verificat que tota la instal·lació i la seva documentació estan d’acord amb la normativa vigent", apunten des del departament d'Empresa i Coneixement.

La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va requerir a Iqoxe l’elaboració d’un pla d’oportunitats de millores de la planta d’òxid d’etilè, un document de bones pràctiques que analitzés i comparés les condicions de seguretat i fiabilitat de la instal·lació amb la resta de plantes de producció d’òxid d’etilè i glicols. "Aquest informe conclou que els procediments i les pràctiques de seguretat implementades en Iqoxe evidencien estar en línia amb els estàndards aplicats en la indústria europea que es regeix per la directiva Seveso", afirmen.

Expedient informatiu en marxa

Arran de l'explosió del 14 de gener, la Generalitat havia ordenat la suspensió de l'activitat tant de la planta d'òxid d’etilè i glicols com de les diferents plantes de derivats d'òxid d'etilè i d'òxid de propilè de què disposa Iqoxe en el seu establiment de la Canonja "fins que no s'avalués adequadament el seu estat".

Empresa ha apuntat que "prossegueix la tramitació de l'expedient informatiu per determinar les causes de l'accident que va patir una de les plantes de derivats d'òxid d'etilè, labor per a la qual es compta amb una investigació independent que està fent l'empresa noruega DNV GL". Aquest expedient pot comportar sancions.