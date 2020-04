El Govern descarta un certificat digital per acreditar l'estat de salut: "Volem controlar l'epidèmia, no la societat"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat en la roda de premsa diària del Govern que l'ocupació d'UCIs està a hores d'ara per sota del 80%, per primera vegada en molt temps, tot i que es manté "l'estrès màxim". A tot el territori hi ha ara mateix 2.081 UCI, 1.756 de les quals destinades a pacients amb el virus, i n'estan ocupades 1.361. En aquest sentit, ha anunciat que durant les pròximes setmanes i fins a principis de maig es faran arribar 90 ecògrafs als centres d'atenció primària per poder detectar pneumònies, una de les derivades del covid-19.

Vergés ha parlat també sobre el debat que ara mateix es té dins del Procicat sobre la necessitat que hi hagi un control de l'estat de salut de les persones a través de certificats digitals i aplicacions mòbils, que servirien per acreditar com està cada ciutadà davant de tercers. La consellera ha assegurat que això implicaria un gran control social a través de la tecnologia i que, per tant, és necessari abordar-ho també des d'un punt de vista ètic. "Són molts àmbits que estan a debat: si hi ha d’haver certificats, per què els volem, per què els necessitem... Volem controlar l'epidèmia, no volem controlar la societat. És un debat dins del departament. Serà una fase molt intensa en aquest desconfinament, detectar bé positius, aïllar contactes, sense la necessitat d'anar-nos-en a certificats digitals. Està a debat. Però tenim el compromís de posar-hi el component ètic davant la utilització de tecnologies".

Reutilitzar el material sanitari als hospitals

La responsable de Salut ha dit que el material que porten els professionals sanitaris "no és d'un sol ús" i s'ha de poder reutilitzar perquè és necessari un "procés d'optimització" donada l'alta demanda mundial i la dificultat d'accedir als estocs. Tot i això, Vergés ha explicat que la Generalitat ha fet un esforç molt gran per garantir l'accés al material gràcies a compres extraordinàries al marge de les que ha fet Sanitat i de les que han fet els centres, que acudeixen als seus proveïdors habituals. A principis de març, es va fer una comanda extraordinària de 18 milions d'EPI, els equips de protecció individual, als quals s'hi han de sumar els 9,6 milions d'unitats que ha enviat el ministeri de Sanitat. Vergés ha dit que la primera setmana de març es gastaven 500.000 unitats d'EPI a Catalunya i ara mateix aquesta xifra s'ha multiplicat per 10, i se'n gasten 5 milions cada setmana per protegir tots els professionals sanitaris.

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que aquest dimecres s'han repartit per al territori 120.000 mascaretes.