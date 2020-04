El Govern construirà 36 habitatges de lloguer assequible a la conca d'Òdena

El conseller de Territori de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, ha anunciat aquest dimecres en roda de premsa que es farà una promoció d'habitatges de lloguer assequible a la concà d'Odena, una zona molt castigada pel covid-19 i que "ha viscut un confinament dins el confinament". Es construiran 36 habitatges al carrer Virtut d'Igualada gràcies a la col·laboració de la Generalitat a través de l'Incasòl i l'empresa pública d'habitatge de l'Ajuntament, Igualadina d'Habitatge. "Els 36 nous habitatges a Igualada significaran atendre millor l'emergència –ha dit el conseller– i formaran part d'una política estructural per cobrir les necessitats d'habitatge".

El pressupost de la inversió és de 4,78 milions d'euros. Es farà una cessió municipal del sòl per construir els habitatges per un període de 75 anys. Calvet preveu licitar el projecte executiu aquest mateix any i la construcció es farà del 2021 al 2023, any en què es preveu que es podran lliurar a les famílies. Els habitatges comptaran amb pàrquing i una zona enjardinada a l'interior de l'illa: 24 tindran dos dormitoris i 12 tres.

Aquesta promoció se suma a una d'anterior de 24 habitatges protegits més que està en fase d'entrega del projecte executiu i que preveu lliurar-se al llarg del 2020 o principis del 2021.

Calvet ha explicat que, malgrat que els pressupostos de la Generalitat que van aprovar divendres estaven pensats "en una situació de preemergència", han volgut donar continuïtat als dos projectes d'Igualada: "Hem de tenir una atenció especial amb la conca d'Òdena, on el contagi ha sigut tan important", ha dit. "Són inversions que permetran mirar el futur amb optimisme".

Per la seva banda, Marc Castells, alcalde d'Igualada, ha celebrat el projecte de construcció d'habitatge públic, i ha dit que "genera una dosi d'optimisme i confiança". En referència a la situació de la pandèmia, Castells ha assegurat que han entrat en una "dinàmica positiva", però ha advertit que "cal continuar amb el confinament".