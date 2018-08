El Govern farà contractes laborals a persones en situació irregular

El Govern pagarà contractes laborals de 1.000 euros a 86 immigrants en situació irregular però amb un arrelament d'almenys tres anys a l'Estat i dos anys a Catalunya. Es tracta d'un pla pilot que s'aplicarà a partir de l'any vinent en col·laboració amb les entitats socials. Ho ha explicat aquest dimecres el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, que ha presentat aquesta nova línia de subvencions perquè les entitats socials puguin contractar persones "en situació de més vulnerabilitat" que així puguin aconseguir una autorització de residència temporal.

El programa de formació i treball, segons ha informat Europa Press, començarà a caminar a principis del 2019 amb vocació de continuïtat i un pressupost global d'1,5 milions d'euros, i preveu que els contractes tinguin una durada d'un any. "Som conscients que no donem resposta a tot un col·lectiu, però introduïm un paper molt interessant de reconeixement i ajuda", que prioritzarà la població més vulnerable, especialment si hi ha menors a càrrec, ha subratllat el conseller. "La idea és que des de l'administració ajudem a regularitzar la situació d'aquestes persones i a empoderar-les", ha defensat El Homrani.