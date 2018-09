El Govern demana "transparència" a l'Estat sobre l'arribada de joves immigrants

"Només ens en sortirem de manera coordinada". El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, admet que l'arribada de menors no acompanyats ha "superat una mica" el Govern –entre els mesos de juliol i agost n'han arribat uns 950, mentre que en tot el 2015 se'n van acollir 370– i, per donar-hi resposta, reclama la col·laboració de totes les administracions implicades. En una entrevista a TV3, ha assenyalat especialment el govern espanyol per demanar-li més "transparència" sobre l'arribada d'aquests menors: "O podem saber, amb planificació, els que ens arriben, o no ho podem fer com ens agradaria".

En concret, ha lamentat que quan aquests joves arriben sense documentació poden passar set o vuit mesos fins a aconseguir regularitzar administrativament la seva situació i que això, en joves que ja tenen més de 17 anys, pot representar sortir del sistema de protecció a la infància sense estar regularitzats i, per tant, els aboca a l'exclusió. El conseller demana a l'Estat poder habilitar algun document per solucionar aquesta problemàtica.

El Homrani defensa, en aquest sentit, que a Catalunya es treballa per "acollir tothom" i que això genera molta "tensió" perquè, els dos últims mesos, per exemple, s'han hagut d'habilitar gairebé un miler de places per a aquests joves. El conseller considera que amb més informació es podrien planificar més les arribades i també els programes que s'ofereixen a aquestes persones. "És una irresponsabilitat", ha alertat. El Homrani té previst trobar-se aquesta setmana amb la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, per abordar temes com el de l'arribada de joves immigrants.