El Govern denega el 73% de les sol·licituds valorades de la renda garantida

El 15 de setembre de l'any passat va entrar en vigor la llei de la renda garantida de ciutadania (RGC) i, un any després, el Govern ha denegat el 73% de les sol·licituds que s'han valorat per rebre la prestació. Només el 10% de les peticions, que correspon a 5.043 persones, s'han acceptat. Pel que fa al 17% restant, l'11% són sol·licituds desistides per les persones que les havien presentat i el 6% estan pendents de requeriments. Aquest grup de peticions valorades suma un total de 49.600 expedients en el primer any d'aplicació de la llei de la RGC.

Però hi ha 19.500 sol·licituds més que encara estan pendents de valorar-se: 4.000 corresponen a la prestació de la RGC i les 15.500 restants als complements que ofereix la llei. Entre les 15.500 dels complements, 10.000 corresponen a expedients que s'estan estudiant perquè les persones ja reben una prestació estatal i podrien perdre-la si també ingressen un complement de la RGC.