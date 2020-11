Budó posa en dubte les eleccions del 14-F si no es pot garantir el dret a vot de tothom

Amb l'arribada del coronavirus també es van multiplicar els anuncis en condicional: "si la pandèmia ho permet". I les eleccions previstes per al 14 de febrer tampoc s'escapen de la incertesa. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat a Ràdio 4 que el Govern farà tot el possible perquè els comicis se celebrin en la data prevista, però ha admès que tot dependrà de l'evolució de la crisi sanitària. "Hem de tenir molt clar que unes eleccions han de garantir el dret a vot de tothom. Si això no es pot garantir, no sé si es podran celebrar", ha assegurat.

La portaveu de l'executiu també ha posat sobre la taula que hi pot haver canvis respecte a les mesures de la desescalada progressiva anunciades aquest dijous pel Govern, a l'espera que es publiquin aquest dissabte al DOGC. El segon tram de la desescalada podria avançar-se al 5 de desembre pel pont de la Constitució, un fet que permetria els desplaçaments més enllà del municipi, però no de la comarca, durant aquell cap de setmana. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha obert la porta a flexibilitzar l'entrada en vigor de les diferents etapes segons el calendari en funció de si les dades epidemiològiques evolucionen positivament. "Tindria sentit poder encaixar les mesures per permetre aquest pont sencer", ha dit en una entrevista a Ràdio 4.

D'altra banda, e l subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha assegurat que no està tancat que els actes culturals siguin una excepció en el confinament municipal de cap de setmana. "Quan permetem que hi hagi mobilitat per anar a veure una obra de teatre, ens plantegem que hi ha famílies que es volen trobar el cap de setmana i no poden; hem de veure si això és coherent o no", ha explicat a Catalunya Ràdio. Delgado també ha estat entrevistat a RAC1 i sobre aquest tema ha dit: "El confinament municipal de cap de setmana no preveu excepcions ni per a restauració, ni per veure amics ni per anar a veure una activitat cultural", però ha assegurat que aquesta restricció està sobre la taula i podria variar.

Budó ha insistit que encara no estem en cap desescalada sinó en "una fase de mitigació", perquè encara tenim unes xifres "més altes del que voldríem", i ha demanat responsabilitat davant d'un Nadal que, encara que ens podrem reunir, "no serà com els que hem viscut fins ara". En aquest sentit, el director general de Salut, Marc Ramentol, ha dit que l'objectiu principal del departament no és salvar el Nadal, sinó evitar una tercera onada epidèmica. "És aviat per parlar de la nit de Cap d'Any. Necessitem fer Nadal, però haurà de ser diferent", ha apuntat, i ha afegit: "Nadal cau en una de les franges de desescalada, i intentarem salvar-lo".

Un Nadal i un Cap d'Any "diferents"

Quan li han preguntat per Nadal i Cap d'Any, Delgado ha apuntat a RAC1 que encara "queda molt". "La previsió és que hi haurà confinament nocturn i de cap de setmana. Hi ha limitacions en vigor, veurem a mesura que ens hi acostem què podrem fer i què no. És un Nadal per ser molt continguts, per trobar-nos amb la gent amb qui tenim un contacte ordinari", ha remarcat, i ha fet un prec a la societat: "En aquest mes que queda, demanem a la gent que busqui la manera de celebrar Cap d'Any de manera diferent. Cal tenir imaginació i no buscar la fórmula per celebrar-ho com ho fem cada any, ja que és un element de risc". Pel que fa als retrobaments familiars per Nadal, Sergio Delgado ha dit que a partir del dia 21 de desembre, si tot segueix igual, no hi haurà confinament perimetral de Catalunya i, per tant, es podria, però ha remarcat que "no és recomanable", ja que és reunir "persones que no són convivents habituals" i "és un risc".

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, s'ha referit en una entrevista a la SER a la situació de petits negocis de pobles que han demanat aixecar el confinament municipal i ha assegurat que "segur" que en les seves queixes tenen raó però ha recordat que l'equilibri entre salut i economia és molt complicat: "Hi ha cinc elements que els alemanys diuen que són claus: distància, higiene, mascareta i, sobretot, ventilació i manca d'interacció social". El conseller ha dit que per evitar interacció s'han pres mesures "dures" i ha demanat un "punt de paciència" perquè en els trams següents el confinament passarà a ser comarcal.