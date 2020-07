Acord entre Govern i entitats per reactivar el sector social després del covid-19

Acord formal entre la Generalitat i els representants del tercer sector social de Catalunya per construir les bases d'un pla de recuperació econòmica d'aquest sector després de la crisi del coronavirus. El president del Govern, Quim Torra, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, han escenificat aquest matí la signatura d'un pacte juntament amb la Taula del Tercer Sector (que agrupa 3.000 entitats) i La Confederació (la patronal del sector social). L'acord recull mesures que, segons les entitats, són "claus" per superar la crisi econòmica derivada del covid-19 i, a més, reconeix el paper d'aquests agents com a interlocutors.

L'objectiu és "reforçar" econòmicament el sistema català de serveis i protecció social perquè es converteixi en un pilar fort del benestar. El pacte gira entorn a cinc eixos bàsics: treball de qualitat i protecció social; infància i joventut; igualtat de drets; acompanyament en l'autonomia personal amb dimensió comunitària i enfortiment del sector social. "Implica un compromís de país amb la voluntat ferma d’establir les línies i el model de recuperació social i fer que Catalunya avanci cap a una reactivació econòmica, però sense deixar ningú enrere", ha explicat Torra.

En la mateixa línia que el president, el conseller El Homrani ha assegurat que l'acord "planteja com a prioritat l’atenció de les persones, especialment les més vulnerables", a partir d'un "creixement econòmic inclusiu que redueixi les desigualtats", ha reblat. El Govern també ha admès que de la mateixa manera que s'ha assumit que cal fer front al "sobreesforç" que ha representat la pandèmia per al sistema de salut, també és necessari afrontar l'impacte econòmic de la crisi sanitària en el sector social, a qui Torra ha agraït la seva feina.

Un "punt de partida"

Per a les entitats socials el document d'avui és "un primer punt de partida" per continuar dissenyant les mesures i accions concretes que pal·liïn l'impacte del covid-19. De fet, al document ja hi han fet constar algunes demandes concretes, com ara la necessitat d'actualitzar les tarifes dels serveis d’atenció i suport a les persones que permetin millors condicions laborals i millor atenció a les persones.

També insisteixen en el fet que el tercer sector ha de ser considerat com un agent actiu del sistema català de serveis socials. Les dues entitats representatives del sector destaquen que cal una "mirada a mitjà i llarg termini" perquè la pandèmia ha posat de manifest que calen "canvis profunds i estructurals".

El pacte que s'ha tancat aquest matí també inclou la creació d'una Comissió de Seguiment de la Catalunya Social, que es reunirà un cop al mes "com a mínim" per fer seguiment de les polítiques socials del Govern.