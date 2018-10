El Govern estudiarà declarar zona catastròfica les Terres de l'Ebre

El Govern estudiarà la declaració de zona catastròfica per a les poblacions de les Terres de l'Ebre més afectades per les últimes tempestes després de l'avaluació dels danys produïts en els camps i infraestructures de la demarcació, segons ha assenyalat avui el vicepresident de l'executiu català, Pere Aragonès.

Aragonès i el conseller d'Interior, Miquel Buch, han visitat avui les zones de les Terres de l'Ebre més afectades pel temporal per conèixer de primera mà els danys en finques i camins, i s'han reunit posteriorment amb els alcaldes del Montsià a la seu del Consell Comarcal.

A la reunió s'ha fet balanç dels danys provocats per les pluges i dels passos que caldrà seguir per recuperar les infraestructures, una de les prioritats per als alcaldes, a més d'aconseguir compensacions econòmiques per als afectats.

"Fase d'avaluació"

En declaracions als mitjans, Pere Aragonès ha indicat: "Estem ara en la fase d'avaluació, i posteriorment vindrà la fase de les accions, algunes de les quals caldran a molt curt termini".

"El primer que hem de fer molt bé és aquesta fase d'avaluació dels danys i veure quina és la millor resposta; no hem de descartar-ne cap, d'entrada, i evidentment cadascuna de les actuacions que puguem fer comporta conseqüències en l'àmbit tècnic i en l'àmbit de les indemnitzacions econòmiques", ha explicat Aragonès.

En aquest sentit, ha indicat que com a primera mesura la setmana que ve es començaran a arreglar camins i que "hi haurà el màxim de facilitats per recuperar les vies de comunicació" i després vindran altres mesures que caldrà fer més a mitjà termini "sent conscients que estem davant un fenomen que pot incrementar-se els anys vinents a causa del canvi climàtic".

Aragonès ha assegurat que en aquestes actuacions hi haurà "el màxim compromís del Govern de la Generalitat" i que les desenvoluparan de bracet dels ajuntaments.

En aquest sentit, Miquel Buch ha dit que s'han proposat "afrontar la recuperació dels camins immediatament" i ha indicat que "qui té més proximitat i qui es pot posar ara mateix a treballar són els ajuntaments".

"Nosaltres –ha afegit Buch– ens posarem a treballar en les línies d'ajudes per a aquestes despeses extraordinàries derivades de la meteorologia".

Els membres del Govern i els alcaldes s'han marcat una línia de treball coordinada amb l'Estat per arreglar el front marítim, a més d'una de pròpia del Govern amb línies d'ajudes, així com la revisió de les infraestructures de telecomunicacions afectades per la tempestes.