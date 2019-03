El Govern aposta per extremar les accions de comunicació amb els veïns quan s'instal·lin nous centres de 'menes'

El Govern aposta per extremar les accions de comunicació amb els veïns quan es decideixi instal·lar un centre per a 'menes' en un municipi. La secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, ha explicat que estan enllestint un "protocol d'aterratge", una pauta per facilitar la comunicació entre ajuntaments, Generalitat, entitats gestores i veïns. És una iniciativa derivada de les peticions dels ens municipals, ha indicat en una entrevista a TV3, en què ha remarcat que entre les moltes qüestions que es detallen en aquest protocol caldrà posar el focus en la comunicació amb el veïnatge, però també en l'opció de les famílies acollidores i dels projectes de mentoria, una possibilitat que des del Govern es vol potenciar.

Després de reiterar el seu rebuig a l'atac "xenòfob" a un centre de Castelldefels, Oliva ha reivindicat que després d'entomar el cop el 2018 amb un increment molt important dels menors estrangers no acompanyats que arribaven a Catalunya, ara el Govern té un full de ruta, una estratègia que vol garantir l'acollida però també garantir la inclusió social i l'emancipació. En aquest sentit, ha afegit que no s'ha negat mai que l'arribada d'aquests menors "tensiona el sistema i tensiona la societat", però ha insistit que ara hi ha una planificació que l'any passat no hi era, i que està molt centrada en l'emancipació.

En aquest sentit, ha defensat que el centre de Castelldefels era d'emergència, el del primer moment, on la prioritat és veure com estan els menors. Ha explicat que se'ls feien classes de català i castellà, perquè és el primer que han d'aprendre per poder-se adaptar.

Oliva ha destacat que hi ha 400 nois que fan classes de català amb el Consorci de Normalització Lingüística, 200 més que estan en programes de noves oportunitats i 200 més que s'incorporaran en les pròximes setmanes. A més, hi ha 30 parelles de mentors i 30 més previstes també pròximament.

També ha volgut insistir que la delinqüència o el consum de cola són minoritaris entre aquests menors. "En molts municipis on es diu que s'ha incrementat la delinqüència per 'menes', després, amb dades objectives, es demostra que no és així", ha dit.