Aprovat el nou pla urbanístic de les Tres Xemeneies, que preveu un barri amb 1.800 pisos

Pas endavant per desencallar la urbanització de la zona de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs, uns terrenys on s'hi ha projectat tot un nou barri amb 1.800 habitatges. La comissió territorial d'urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat inicialment aquest divendres el pla director urbanístic (PDU) per a aquesta zona, segons ha informat la conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en un comunicat. En la redacció del pla hi han intervingut la secretaria d'Agenda Urbana i Territori, en coordinació amb els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona, on s'ubiquen les Tres Xemeneies, i el Consorci del Besòs.

El text estableix les condicions per a la remodelació d'aquest tram de litoral -un dels últims que queden per urbanitzar- proposant una nova ordenació del sector Tres Xemeneies, que incorpora sòl destinat a habitatges i també a empreses. A més, es garanteix la dotació per a espais lliures, equipaments i infraestructures per connectar a través d'aquest sector els teixits urbans propers al front litoral. El pla també marca normes urbanístiques per transformar els sòls industrials més propers, aprofitant "les sinergies" que la conselleria assegura que generarà la nova ordenació al voltant de les Tres Xemeneies.

Com canviarà aquesta part del litoral?

L'objectiu, segons el departament, és reordenar un sector de 32 hectàrees al front litoral (l'espai comprès entre el ferrocarril i el mar d'una banda, i entre la desembocadura del Besòs i les xemeneies de l'altra) i també un altre espai de 98 hectàrees, on ara encara hi ha magatzems i àrees industrials. Tot plegat per convertir-ho en "un barri mixt amb noves activitats productives, oficines, habitatge, zones verdes, equipaments eficients i d’alta qualitat". Pel que fa a la construcció de pisos, el sector n'ha programat 1.844, dels quals com a mínim 738 han de ser d'habitatge protegit, el 40% del total.

Un cop aprovat inicialment el PDU, que fa anys que es va engegar, el document se sotmetrà a informació pública, perquè totes les persones interessades puguin formular al·legacions, i a consulta dels consistoris afectats. Després, s'analitzaran les al·legacions i els informes sectorials i, si s'escau, s'hi incorporaran modificacions, que hauran de ser avalades pel departament per a la seva aprovació definitiva. Fins ara, la zona ha rebut propostes molt diferents, com ara la construcció d'una gran piràmide de vidre al costat de les xemeneies.

651x366 Plànol del nou pla urbanístic per a la zona de les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs Plànol del nou pla urbanístic per a la zona de les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs

La conselleria de Territori defensa que les Tres Xemeneies ocupen una posició estratègica i molt ben comunicada dins de la regió metropolitana i que servirà per enllaçar Barcelona amb els municipis del Besòs amb el transport públic.

Un nou pol metropolità

La comissió també ha aprovat provisionalment el PDU que ha d'ordenar el centre direccional de Cerdanyola del Vallès, zona que es vol convertir en un nou pol metropolità. Es preveu que la zona tingui més de 5.300 habitatges, dels quals més de 2.500 seran protegits (també el 40% del total), i s'espera que aculli activitat econòmica i una gran xarxa d'espais verds.

El PDU aprovat el 2014 que ordenava aquesta zona va ser anul·lat per sentència judicial. El nou pla aprovat avui provisionalment substitueix el declarat nul.