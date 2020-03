El Govern mobilitza metges jubilats, titulats i estudiants d'últim any

El Govern ja ha desplegat totes les vies per reforçar el personal sanitari en plena crisi del coronavirus. Segons ha concretat aquest dijous la consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha fet una crida als professionals jubilats de menys de 70 anys i que fa menys de dos anys que estaven en actiu, als titulats en medicina de l'any 2019 i als estudiants de l'últim any tant de medicina com d'infermeria. En total, uns 1.300 professionals podrien incorporar-se al sistema progressivament i en diferents nivells assistencials en els pròxims dies per garantir l'atenció als diversos centres sanitaris del país, que el Govern ja ha alertat que viuran el pic d'estrès màxim a partir d'aquest cap de setmana.

"Tenim 400 nous metges per engrandir el sistema de professionals", ha remarcat la consellera en referència als titulats l'últim any, quan un total de 973 estudiants van obtenir el títol. Tots aquests titulats, però, encara estan a l'espera de l'adjudicació de places, i el Govern farà tot el possible per accelerar els tràmits davant l'amenaça del coronavirus.

Una de les mesures que el Servei Català de la Salut (CatSalut) valorava com a rescat per a un eventual augment de professionals contagiats era la repesca de professionals titulats, com ja fan altres països europeus. Vergés ha confirmat que ja s'ha demanat als centres sanitaris i als col·legis professionals de metges i infermeres catalans que facin una crida entre els jubilat recents –fa menys de dos anys– i menors de 70 anys per incorporar-se immediatament a l'assistència. La reincorporació es vertebrarà a través dels seus antics centres de treball, que formen part del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat). Els mateixos centres sanitaris enviaran de manera proactiva una carta als seus professionals jubilats per animar-los a sumar-s'hi. Fins ara han respost uns 500 metges i uns 300 infermers.

També es mobilitzarà el "futur de l'assistència", en paraules de Vergés. És a dir, els estudiants de l'últim any de medicina i infermeria, dels quals es comptabilitzen uns 970 potencials reforços. "Se'ls atorgaran feines adaptades a la seva situació formativa", ha puntualitzat la consellera. El 17 de març, ha dit Vergés, ja es va avisar els rectors a través del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Col·legiacions exprés

Des del CatSalut aquest matí ja explicaven que, fruit de les col·legiacions exprés de metges, ja s'està començat a donar més aire al sistema sanitari. El Col·legi de Metges de Barcelona ja n'ha tramitant 136 i ha rebut un total de 435 peticions. Aquest és un procés que normalment es fa de manera presencial però que, tenint en compte la situació, s'està desenvolupant de manera telemàtica per escurçar els temps. El procés es va engegar per poder reforçar l'Hospital d'Igualada.