El Govern modifica les seves resolucions perquè bars i restaurants puguin obrir fins més tard de la mitjanit

El Govern ha modificat les seves resolucions perquè bars i restaurants dels municipis amb restriccions de l'àrea metropolitana de Barcelona i de set municipis del Segrià puguin obrir fins més enllà de la mitjanit, malgrat que prèviament ho havia prohibit. La modificació ja s'ha publicat aquest dissabte al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i s'ha fet després que ahir divendres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) tombés el tancament a mitjanit decretat pel Govern. Fonts de Salut ja van avançar divendres que farien aquestes modificacions, tot i que recorrerien la decisió judicial. La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), que és qui havia portat aquest tancament als tribunals, ha celebrat el canvi i considera que és com s'havia de procedir "jurídicament".

La decisió del TSJC en favor de la patronal de l'oci nocturn va suposar ahir un cop per al Govern, que havia modificat el punt que afecta les activitats d'hostaleria i restauració en les resolucions que havia fet aquesta setmana per prorrogar les restriccions. Així doncs, aquest matí el DOGC ja ha publicat la nova resolució modificada, en la qual s'esmenen les dues d'anteriors i es dona publicitat a les decisions del TSJC. Aquesta resolució té efectes a partir de diumenge, 2 d'agost, a les nou del matí.

Quines són ara les limitacions?

D'una banda, elimina l'obligació que les activitats d'hostaleria i restauració hagin de tancar a la mitjanit a Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà.



Es continuen mantenint els aforaments a l'interior dels establiments al 50% de l'autoritzat i el consum s'ha de fer sempre a la taula. Pel que fa a les terrasses, l'aforament ha de ser el resultant d'aplicar una distància de dos metres entre taules o grups de taules, i es manté que, sempre que sigui possible, preferiblement es faci servei a domicili i comandes per emportar.



De l'altra, s'elimina l'obligació de tancar bars i restaurants a partir de la mitjanit als municipis de Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. A diferència de l'àrea metropolitana de Barcelona, en aquest cas es manté que el consum en activitats d'hostaleria i restauració només es podrà fer a les terrasses, no a l'interior, amb un aforament màxim del 50% i aplicant una distància de 2 metres entre taules o grups de taules. També es mantenen preferentment el servei a domicili i les comandes per emportar.



El DOGC també publica aquest dissabte dues resolucions més per prorrogar mesures a Figueres i Vilafant, i també a la comarca de la Noguera i a la resta dels municipis del Segrià. Les resolucions es publiquen un cop ja hi ha la ratificació judicial. En aquests casos, tampoc s'hi inclou l'obligació que bars i restaurants hagin de tancar a la mitjanit.