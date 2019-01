El Govern només inverteix en els bombers el 13% del pla previst

El Govern va aprovar el setembre del 2016 un pla estratègic “sense precedents però necessari” per als Bombers de la Generalitat, segons va dir l’aleshores conseller d’Interior, Jordi Jané. El pla, però, previst per al període 2017-2022, “es va aprovar sense una consignació pressupostària”, assegura l’actual director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Manel Pardo. “El 2017 i el 2018 s’ha pogut finançar el pla amb el pressupost de la direcció general, però no a través dels diners que havia de tenir”, afegeix Pardo. Això ha provocat que en els dos primers anys del pla estratègic el Govern només hagi invertit un 13% dels diners que va anunciar, segons explica l’actual director dels bombers en declaracions a l’ARA. Segons el pla del setembre del 2016, la inversió mitjana anual havia de ser de 34,5 milions d’euros (sumant 207 milions entre el 2017 i el 2022).

L’incompliment del pla estratègic i el deteriorament estructural del cos -l’any passat els bombers van fer unes 500.000 hores extres- han provocat que, des del 10 de desembre, tots els sindicats de la plantilla mantinguin la protesta de no fer hores extres. Això ha obligat a tancar parcs professionals dels bombers en les últimes setmanes, que no han pogut obrir alguns dies per la falta d’efectius, alhora que la direcció general ha rebaixat el nombre de personal mínim que necessiten els parcs per estar operatius. Per si no n’hi hagués prou, els últims dies diversos parcs de bombers voluntaris han enviat cartes als ajuntaments on estan ubicats per dir que no poden assegurar els seus serveis perquè no tenen prou gent per garantir els equips de guàrdia.

Enmig de les diferents mobilitzacions al cos, el conseller d’Interior, Miquel Buch, va comparèixer ahir a la comissió d’Interior del Parlament per valorar l’estat dels bombers. Buch va admetre que els recursos són “inferiors als desitjats”, amb una situació que pot ser “força crítica si no s’actua amb rapidesa i compromís”. Tot i això, va defensar que en els seus primers mesos al capdavant de la conselleria s’han invertit 5,3 milions d’euros en materials i equipaments per al cos. També va recordar que s’ha aprovat la primera convocatòria de 250 places de bombers, i que la intenció és que no sigui l’única. Segons va assegurar, es convocaran “almenys tres promocions” per pal·liar el dèficit que suposa que els últims 10 anys no s’hagués obert cap procés per incorporar nous professionals, a excepció dels 150 bombers que ara hi ha en procés de selecció i dels 153 més que es van graduar fa un any i mig.

Buch va explicar que la previsió de la conselleria per al 2019 és invertir al cos uns 53 milions, 34 dels quals en material i 18 més per construir o millorar els parcs dels bombers. La inversió en material inclou 92 nous vehicles del tipus bomba rural pesada; renovar els uniformes, els guants i les botes dels 5.000 efectius del cos; comprar 125 càmeres tèrmiques, 179 equips d’excarceració, 411 equips de màscares, cascs i bombones d’aire, mig miler d’ampolles d’aire separades més i diverses motxilles portamànegues.

Els sindicats, allunyats

Sobre les relacions amb els sindicats, Buch va dir que espera tancar un acord aviat amb ells. Va defensar que, en les negociacions, el departament no ha amagat el cap “sota l’ala” perquè des del primer moment va reconèixer que la situació del cos era “crítica”. Tot i això, els sindicats es mostren allunyats d’un acord. El representant de CCOO als bombers, Marc Guix, reclama “no tantes promeses, sinó fets contrastats i objectius”. El portaveu de la UGT, Antonio del Río, assegura que s’ha de recuperar la inversió del pla estratègic aprovat el 2016, i el representant del sindicat CATAC, Joan Carles Cerdan, lamenta que l’estat del cos “s’apropa més al segle XX que al segle XXI”.