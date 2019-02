El Govern es persona contra l’excap de la DGAIA investigat

“En cap cas vaig intervenir per influir sobre les adjudicacions”, va assegurar dimecres al Parlament Ricard Calvo. L’exdirector general d’Infància i Adolescència (DGAIA) va comparèixer per primera vegada des de la seva dimissió -l’agost del 2017- per donar explicacions de les suposades irregularitats en la seva gestió i va assegurar, en múltiples ocasions, que ell no formava part de les meses d’adjudicació i que només signava allò que era “indelegable”. Unes explicacions que no van servir de res: just després de la seva intervenció, el Govern va anunciar que es personarà contra Calvo, qüestionat per haver-se aprofitat del seu càrrec per afavorir amb adjudicacions milionàries empreses amb les quals havia estat vinculat i de les quals estava d’excedència.

L’excap de protecció de la Infància no només ho va negar, sinó que també va retreure al departament de Treball, Afers Socials i Famílies que “mai ningú” li va dir que es podia “abstenir de participar” en aquests tràmits i que podia delegar la seva signatura en els contractes milionaris que hauria rebut Plataforma Educativa, un conglomerat d’empreses del tercer sector de la qual Calvo n’és fundador. Van ser els partits de l’oposició qui li van recordar ahir que tenia aquesta opció sobre la taula, però l’exdirector va tornar a insistir que desconeixia aquest punt. Davant d’aquestes afirmacions, la conselleria va remetre un comunicat en què assegurava que, sis mesos després d’assumir el seu càrrec, Ricard Calvo va “signar l’adhesió al Codi de Conducta d’Alts Càrrecs de la Generalitat -aprovat pel Govern uns dies abans- el qual regula, al seu punt 5.15 el conflicte d’interessos i els deures d’abstenció”, entre d’altres. Durant la seva intervenció al Parlament, el secretari de Treball, Josep Ginesta, ja havia recordat que el codi de conducta explicita que els alts càrrecs no han de signar contractes quan hi ha conflicte d’interessos i va admetre que en aquest cas hi ha “missatges molt clars” que constaten aquesta incompatibilitat.

Per això, Josep Ginesta i el secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesias, van anunciar que la conselleria ja ha iniciat els tràmits per personar-se contra Calvo en una de les causes judicials obertes, al jutjat 24 de Barcelona. Ginesta va detallar que, a banda d’aquest jutjat, també han rebut requeriments d’informació d’un jutjat del Vendrell i de l’Oficina Antifrau.

El misteri del nou càrrec de Calvo

Tot i les explicacions, l’oposició va criticar durament la gestió de Calvo al capdavant de la DGAIA i li va retreure que, si bé potser és legal, és “una falta d’ètica” signar contractes a entitats i fundacions on havia treballat. Els partits van preguntar insistentment quina és la feina actual de Calvo per escatir si hi ha incompatibilitats legals -la llei estableix dos anys entre la cessió d’un càrrec públic i tornar a treballar en entitats o empreses amb què s’hagi tingut contacte-, però l’exdirector no va contestar. Calvo es va limitar a dir que treballa en una associació “de diverses entitats que participa en projectes de cooperació internacional”, i va llegir dos informes de la direcció general de Funció Pública que, segons ell, avalen que el seu retorn al sector és correcte. Calvo, però, no va ensenyar en cap moment aquests documents.