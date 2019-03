El Govern planteja un segon túnel per unir Barcelona i el Vallès amb FGC

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha plantejat la necessitat de construir un segon túnel ferroviari per unir Barcelona amb el Vallès a través de Ferrocarrils de la Generalitat, tot això per descongestionar la C-58 als accessos a Barcelona.

Calvet ha fet aquest anunci durant la presentació de l'estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat fins a l'any 2030, un acte en el qual ha assegurat també que FGC ha d'estar preparada per gestionar en un futur línies de velocitat alta que connectin amb el sud de França i per ser titular del servei de Rodalies i Regionals a Catalunya, si es donés l'oportunitat.

Calvet ha dit que aquest segon túnel que permetrà connectar Barcelona amb el Vallès en menys de mitja hora depèn de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que hauria d'incloure'l en el nou pla director d'infraestructures fins al 2030.

El conseller ha assegurat que aquest segon túnel és necessari perquè la infraestructura actual "no dona més de si", perquè no permet augmentar les freqüències, i per això s'ha mostrat confiat que per al 2020 ja es pugui tenir "un estudi informatiu", encara que no ha especulat sobre quan podria estar en servei aquest túnel.