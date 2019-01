El Govern prohibeix a les elèctriques tallar la llum a persones que en depenen mèdicament

Les companyies elèctriques no podran tallar el subministrament de llum a les persones que en depenguin per un tractament mèdic o per a la seva salut, sigui quina sigui la situació en què viuen, en pisos legals o bé ocupats. "Es tindrà en compte la targeta sanitària i la situació mèdica de la persona, no pas si és titular d'una línia o no o si la seva situació és regular o no", ha explicat aquest dijous al matí la consellera de Salut, Alba Vergés.

La mesura és fruit d'un nou protocol que –segons han explicat la mateixa titular de Salut juntament amb els consellers d'Economia, Pere Aragonès, i el d'Afers Socials, Chakir El Homrani– ja està en marxa en tots els Centres d'Atenció Primària (CAP) de Catalunya. "El protocol ja està en marxa des de l'1 de gener a tots els CAP", ha explicat Aragonès. "És una mostra del treball transversal entre departaments; amb la incorporació dels CAP el que fem és situar més antenes socials per detectar les situacions de vulnerabilitat", ha afegit El Homrani.

Seguint aquest nou protocol, els metges dels CAP que detectin situacions de pobresa i dependència energètica podran passar un informe als Serveis Socials que, al seu torn, activarà les alarmes i demanarà a les companyies que mantinguin el subministrament. L'objectiu és detectar les situacions de vulnerabilitat que relacionin qüestions sanitàries amb la dependència energètica. "Hi ha 115.000 persones a Catalunya que depenen a casa seva d'una màquina que es connecta a l'electricitat per al seu tractament", ha concretat la consellera Vergés.

Segons han explicat els tres consellers, el nou protocol –que s'ha presentat en un CAP de Montcada i Reixac– el que fa és "concretar encara més" la llei de l'habitatge de Catalunya, que ja prohibia els talls de subministrament a les persones vulnerables o en situació de pobresa energètica. "Ara es fa un pas més i es detalla exactament i de manera objectiva quines són les casuístiques en les quals les elèctriques no poden tallar la llum", expliquen els tècnics de Salut que han redactat el protocol: "Amb aquest protocol els metges sabran perfectament quan hi ha una situació de risc i com n'han d'informar", afegeixen.

Sobre el posicionament de les companyies elèctriques, i sobre si la mesura havia estat consensuada amb les empreses, els tres consellers s'han limitat a dir que "han de complir, perquè el protocol penja de la llei vigent".