El govern espanyol manté la prohibició als creuers d'entrar a l'Estat

El moll Adossat del port de Barcelona amb diversos creuers amarrats

El govern espanyol ha decidit mantenir la prohibició d'entrada a l'Estat de tots els creuers, independentment del port de procedència, fins que s'acabi la crisi sanitària del covid-19. L'executiu subratlla que la mesura, que es va anunciar el 12 de març i ha quedat recollida aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), és "proporcionada, objectiva i no discriminatòria". A més, destaca que s'alinea amb les directrius del comitè d'emergències de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a l'hora d'"interrompre" la propagació del virus.

Amb tot, el director general de la marina mercant podrà aixecar la prohibició d'entrada a vaixells concrets o a un conjunt de vaixells si formen part d'un itinerari per un o diversos ports, sempre prèvia sol·licitud de Ports de l'Estat i d'acord amb el ministeri de Sanitat. La mesura tindrà vigència fins que s'acabi l'emergència sanitària, tal com disposa el decret per a la nova normalitat.

El govern espanyol ha argumentat que és "urgent i necessari" mantenir certes mesures de contenció i prevenció davant de possibles riscos, així com la disposició d'un full de ruta segur cap a la recuperació del sector mitjançant "estrictes controls", especialment en els vaixells amb passatge turístic.