El Govern proposa que Girona i la Catalunya Central passin a la fase 3 el 15 de juny

El Govern català, seguint les indicacions del departament de Salut, proposarà a l'executiu espanyol que que a partir de dilluns vinent, 15 de juny, només les regions sanitàries de Girona i la Catalunya Central passin a la fase 3 del desconfinament. La resta es mantindrien en la seva fase actual.



Així, segons ha informat la Generalitat en un comunicat, el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran continuarien en la fase 3, mentre que Lleida, la ciutat de Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud es mantindrien en la fase 2, juntament amb les àrees de gestió assistencial del Penedès i el Garraf, que avui s’han integrat dins aquesta zona per una qüestió de mobilitat.

La Generalitat ha confirmat aquesta tarda que a partir d’ara el Garraf i el Penedès seguiran el mateix ritme de desescalada que la ciutat de Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud. La proposta l’ha aprovada aquesta tarda el PROCICAT i els informes ja s’han enviat al govern espanyol. Tanmateix, segons fonts del departament de Salut, al llarg de la setmana aquesta proposta podria variar i no descarten avançar Barcelona a la fase 3.

Per la seva banda, Madrid també es quedarà de moment en la fase 2, tot i que demanarà la flexibilització d'algunes mesures. Tanmateix, el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, ha dit aquest matí que preveien demanar el pas el dilluns que ve a la fase 3. Poques hores després l'ha desmentit la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que ha assegurat que de moment no hi hauria canvi de fase, en la mateixa direcció que Barcelona.

En la roda de premsa posterior a la reunió del comitè tècnic, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, el doctor Fernando Simón, ha assenyalat que les dues capitals estan en una "bona" posició per encarar el final de la desescalada, però ha advertit que la seva situació com a "nexes" d'unió entre territoris, a causa de la gran quantitat de població, no les situava al mateix nivell que altres regions pel risc de disseminar el virus.