El Govern ajorna la compravenda dels terrenys de Hard Rock fins a tenir refet el pla urbanístic

El projecte de Hard Rock al Camp de Tarragona s'ajorna més d'un any, com a mínim. La Generalitat ha anunciat que la compravenda dels terrenys on s'ha d'ubicar el complex d'hotels, casino i oci ha quedat posposada fins que es refaci el pla director urbanístic (PDU), que va tombar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Així, l'operació per la qual el Govern havia de pagar a CaixaBank 120 milions d'euros pels terrenys que, posteriorment, comprava Hard Rock queda pendent de l'aprovació del nou PDU, que no arribarà abans de finals del 2021, segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. L'última de les pròrrogues que acumula el projecte vencia aquest dimarts i la nova ha estat a petició de Hard Rock, segons Calvet.

La sentència sobre el PDU obliga la Generalitat a resituar les zones verdes i equipaments del complex -considerades en una zona "de risc d'accidents greus provinents de la indústria petroquímica"- i els treballs s'allargaran tot el 2021, ha explicat el conseller, que ha situat l'inici d'obres a principis del 2022. Un cop refet el PDU, les parts tindran dos mesos per executar la compravenda dels terrenys.

L'operació a tres bandes es farà amb un canvi important respecte al que figurava a les escriptures i al contracte inicial que va publicar l'ARA: l'operació es farà amb un únic pagament automàtic, de manera que la Generalitat pagarà a CaixaBank pels terrenys i recuperarà l'import amb la venda en el mateix moment a Hard Rock. El contracte inicial plantejava que mentre l'Incasòl faria un únic pagament de 120 milions a Criteria per mitjà de xec i fent ús de fons propis, Hard Rock abonaria l'import a la Generalitat en tres terminis fins a mitjans del 2022.

Aquest no és l'únic canvi que hi haurà en l'operació un cop es formalitzi d'aquí un any. Una nova condició serà que Hard Rock assumirà una pòlissa d'assegurances per cobrir els sobrecostos que pot suposar una victòria davant dels tribunals dels antics propietaris d'algunes finques que demanen una retaxació. En cas de sentència favorable, ha admès el conseller, hi hauria una quantitat que s'hauria de pagar als propietaris expropiats fa anys, un import que no assumirien ni CaixaBank ni el Govern sinó els encara futurs propietaris dels terrenys a través d'aquesta pòlissa.

Calvet ha explicat que es tracta de "dos temes molt importants" referents a l'operació que ja compten amb el sí de Hard Rock i per això, ha insistit, la viabilitat del projecte no perilla. "Fa temps que el projecte no té marxa enrere", ha dit sobre la possibilitat que els resultats de les futures eleccions catalanes facin variar els plans sobre el projecte tarragoní. Ha subratllat que no és cosa del Parlament sinó de l'executiu i que tota la feina està en marxa perquè vegi la llum. "Es tracta d'una inversió turística important al Camp de Tarragona que portarà prosperitat i ocupació", ha augurat.

El TSJC tomba el pla urbanístic del complex Hard Rock i complica la tramitació del projecte

Una dècada per engegar el projecte

El complex de Hard Rock acumula una sèrie de pròrrogues des que la Generalitat va anunciar que compraria els terrenys a CaixaBank per vendre'ls a l'empresa nord-americana. Recentment, Hard Rock va demanar més temps al govern de Catalunya per fer aquesta operació, coincidint també amb la decisió del TSJC de tombar el pla urbanístic. En total ja s'ha posposat dues vegades: primer estava prevista per a l'octubre, després per al mes de desembre i ara per quan s'aprovi la modificació del pla per ajustar-se a la resolució del tribunal català.

En tot cas, l'últim ajornament que va sol·licitar l'empresa no era a causa de la decisió judicial, sinó per l'impacte econòmic que ha tingut la pandèmia en totes les seves filials –segons va explicar l'executiu en el seu moment–. És per això que últimament han sorgit dubtes sobre la viabilitat del projecte.

Si les obres comencen el 2022, com ha previst Calvet, hauran passat deu anys des que es va començar a dibuixar el projecte en aquests terrenys. Llavors, estava en mans d'uns altres inversors -la promotora Veremonte, d'Enrique Bañuelos- que prometien aixecar el centre d'oci familiar més gran d'Europa, el BCN World. Quan aquelles promeses van començar a fer aigües, el 2014, el Govern va fer un pas endavant per salvar el projecte i reformular-lo. Així, el 2017 va acabar tancant l'acord amb Hard Rock per impulsar un centre recreatiu i turístic (CRT), que és el que ara està a l'horitzó.