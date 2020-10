El Govern reclama "accions contundents a Madrid" i deixar de "marejar la perdiu"

Després de la pugna política entre la Comunitat de Madrid i el govern espanyol per les mesures de confinament per aplicar a la capital espanyola, la consellera de Salut, Alba Vergés, insisteix que calen mesures "contundents" a Madrid per contenir la mobilitat i per evitar que els alts índexs de contagis s'estenguin a la resta del territori. Vergés ha defensat a TV3 que el Govern no se sent interpel·lat per les mesures aprovades i publicades avui al BOE per poder tancar Madrid. "Hem d'actuar molt abans, jo faré cas als nostres tècnics per poder controlar l'epidèmia", ha assegurat.

La consellera ha dit que ara hi ha un "pols polític" i que sembla que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no entra en raó". "Hi ha zones de Madrid que estan a molt més de mil casos per 100.000 habitants", ha avisat, i ha dit que "Madrid està aplicant mesures que són una còpia de les de Barcelona amb una incidència molt diferent". Vergés ha desaconsellat, de nou, viatjar a la capital espanyola: "No és el moment d'anar-hi".

En cas que Madrid desobeeixi les noves restriccions, però, Vergés ha deixat clar que des de Catalunya no es demanarà que se'ls apliqui un estat d'alarma per forçar les mesures. "Són ells els que tenen competències. Nosaltres ens ocupem del nostre territori i ho fem amb total responsabilitat", ha assegurat.

Sobre per què Catalunya va votar en contra de les mesures consensuades per a les ciutats de més de 100.000 habitants amb una elevada incidència del virus, la consellera ha lamentat que Madrid se'n despengés i ha assegurat que aquí les noves limitacions podrien generar "confusió" i "embolic jurídic" perquè hi ha zones amb incidències menors on ja s'apliquen algunes de les limitacions.

Ara mateix, cap de les deu ciutats catalanes amb més densitat poblacional supera els 500 casos de covid-19 per 100.000 habitants els últims 14 dies, un dels criteris uniformes per aplicar restriccions i amb els quals l'Estat ha tancat perimetralment Madrid. Segons la conselleria de Salut, Girona és el municipi que registra una incidència acumulada més elevada (397) i Lleida el que té uns valors més baixos (133). L’Hospitalet de Llobregat (256) és la segona gran ciutat amb més contagis per població, i la segueixen Santa Coloma de Gramenet (240), Mataró (218), Badalona (217), Reus (202), Terrassa (196), Barcelona (183), Sabadell (154) i Tarragona (142).

També el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha lamentat la "lluita de pati de col·legi" que s'està donant a Madrid i ha reclamat decisions des de la lògica de la política sanitària. "Aquest no és un tema de política, no ho pot ser", ha afirmat en declaracions a la SER. Argimon ha insistit que és necessari "clarament" restringir la mobilitat a Madrid perquè les xifres estan "absolutament desbordades", així com la transmissió comunitària. Per això, ha tornat a fer una crida per "deixar de marejar la perdiu" i ha alertat que el que està passant "només fa mal a la ciutadania".

Tests ràpids

La consellera de Salut també ha explicat que Catalunya ja disposa de 500.000 unitats de tests ràpids de detecció de covid i que se n'esperen 500.000 més i que estan analitzant en quins contextos és òptim utilitzar-los. "La PCR és la prova per excel·lència per diagnòstic però els tests ens ajudaran", ha defensat. Vergés també ha apuntat que l'entrada en vigor de les quarantenes de deu dies és imminent.