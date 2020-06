El Govern rectifica i pagarà els 900 euros extra a tots els treballadors de residències

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha canviat d'opinió i pagarà 900 euros extra a tots els treballadors de residències, geriàtrics i centres per a persones amb discapacitat que van ser a primera línia del covid-19. En un primer moment el Govern va determinar que la gratificació només s'atorgaria depenent de les places públiques que tenia cada centre (n'hi ha que en combinen de públiques i privades) i segons la categoria dels professionals. Però ara tots els treballadors que hagin fet atenció directa a residències de titularitat pública cobraran la mateixa quantitat, que serà fixa i no variable, independentment de la feina que exerceixin.

Pel que fa als treballadors de centres privats amb places públiques, el Govern també tindrà en compte el seu esforç i realitzarà una convocatòria extraordinària per compensar-los de manera directa, sempre que hagin prestat serveis d'activitat assistencial entre l'1 de març i el 31 de maig i ho puguin acreditar. L'abonament de la compensació econòmica es realitzarà directament a cadascun dels treballadors.

Aquest matís canvia parcialment el sentit del decret anunciat dimecres passat per l'executiu, perquè tant els metges com les infermeres, els auxiliars de geriatria, el personal d'atenció directa i els coordinadors assistencials de geriàtrics i residències públiques rebran la compensació. En el moment de la presentació del "complement de productivitat extraordinari", e l sector va agrair el "gest" però va mostrar la confusió sobre com es farien els pagaments i amb quins imports comencen a sorgir.

Però sobretot hi havia dubtes respecte a la distinció entre professionals de la pública i la privada. La patronal més gran del sector a Catalunya, ACRA, va subratllar que el virus "no distingeix entre titularitats o gestions" i que "no és just que hi pugui haver treballadors que es quedin fora d'aquesta retribució extraordinària". De fet, la presidenta, Cinta Pascual, va assegurar que tot el personal de geriàtrics havien tingut el "mateix sobreesforç, risc de contagi i implicació que els altres i han de ser reconeguts".



Els empleats que hagin treballat de manera presencial, però que no ho hagin fet assistint persones, també rebran una compensació que, en aquest cas, serà de 500 euros. El decret llei especifica que el temps en situació d'incapacitat temporal per haver resultat positiu o ser un contacte aïllat pel covid-19 es considerarà temps de serveis efectius. En canvi, el personal que no hagi prestat serveis efectius durant la totalitat del període comprès entre l’1 de març i el 31 de maig, o bé que ho hagi fet a temps parcial, percebrà la quantitat proporcional al temps treballat.