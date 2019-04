El Govern impugna al Constitucional el nou reglament espanyol d'adopcions internacionals

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha anunciat aquest dilluns que la Generalitat ja ha iniciat els tràmits per impugnar el nou reglament d'adopcions internacionals aprovat pel govern espanyol perquè envaeix competències bàsiques. El Homrani es queixa que la Generalitat ja havia arribat a un acord bilateral amb l'Estat sobre aquesta matèria l'any 2016 que no queda recollit en el text aprovat pel Consell de Ministres. "Sobta que el govern del PSOE faci fins i tot el que no va fer ni tan sols l'anterior executiu del Partit Popular", ha insistit el conseller.

"El text aprovat per l'executiu espanyol limita la capacitat decisòria de Catalunya i provoca una cosa que encara té menys sentit: complica la vida als ciutadans que volen adoptar", ha assegurat El Homrani que ha defensat la solvència de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA) com a autoritat central designada pel Conveni de la Haia d'Adopció Internacional "i que fa més de 20 anys que fa aquesta feina i ha demostrat ser un bon instrument". De fet, des de la seva creació, aquest organisme ha gestionat l'adopció de més de 13.000 infants d'altres països i, segons dades del departament, el 2017 el 28,8% de les adopcions internacionals de l’Estat espanyol es van fer a Catalunya.



Segons han explicat el conseller i la directora de l'ICAA, Agnès Russiñol el nou reglament limita l'acció de la Generalitat en tres àmbits bàsics. D'una banda, l'Estat s'adjudica la decisió "d'obertura i tancament de tramitació amb un determinat país". "Fins ara era Catalunya qui decidia amb quins països treballava i amb quins no, i ara ho decidirà l'Estat", ha puntualitzat Russiñol. En segon lloc, segons el departament, el text aprovat també regula el fluxe d'expedients (actualment a Catalunya en hi ha oberts més de 500) i finalment, també limita la capacitat de la Generalitat d'acreditar les entitats col·laboradores.

L'acreditació per part de l’Estat pot comportar que les famílies hagin de tramitar l'adopció amb entitats que no tenen seu a Catalunya. "La complexitat emocional d'un procés d'adopció fa que la proximitat en la tramitació sigui un factor clau, atès que permet un contacte directe, personal i immediat entre les famílies i les entitats i també entre l’ICAA i les entitats", ha remarcat el conseller. "Si les famílies catalanes es veuen obligades a tramitar el procés d'adopció mitjançant una entitat d'una altra comunitat autònoma, s'afegirà complexitat al procés d'adopció, que ja és prou llarg i costós", ha explicat El Homrani.

"A la pràctica, el text que impugnem el que fa és limitar la capacitat decisòria i deixar-nos simplement la gestió", s'ha queixat Russiñol al mateix temps que s'ha mostrat esperançada que el recurs català a aquest nou reglament freni la seva entrada en vigor, prevista per a principis de juliol. Segons el conseller, a més, aquesta nova normativa espanyola "no innova, només centralitza" perquè no aprofundeix "en qüestions rellevants que s'estan treballant des de fa temps a molts països de la Unió Europea".