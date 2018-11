Territori negocia mantenir l'aportació de 9 milions d'euros en habitatge a Barcelona

El govern d'Ada Colau ha denunciat que el Govern de la Generalitat no complirà el compromís d'inversió en matèria d'habitatge a Barcelona. Segons ha avançat ' El Periódico' i ha pogut confirmar aquest diari, la conselleria de Territori i Sostenibilitat va enviar, la setmana passada, un correu electrònic al gerent del Consorci de l'Habitatge, Javier Burón, per informar d'un "ajustament en el pressupost" que, en el cas del Consorci, és de 2,89 milions d'euros respecte als 9,1 milions compromesos.

Ara bé, el departament de Territori i Sostenibilitat ha explicat a l'ACN que va demanar al departament d'Economia poder mantenir l'aportació de 9 milions d'euros al Consorci prevista per aquest any. El cas és que una instrucció del departament liderat per Pere Aragonès va ordenar el tancament de caixa per poder complir amb l'objectiu de dèficit, però alhora també preveu algunes excepcions, per exemple en l'àmbit de salut. Això afecta totes les empreses i organismes que depenen de la Generalitat, i suposaria una retallada per al consorci de 2,9 milions. Territori va reclamar que tant el Consorci com l'Agència d'Habitatge poguessin acollir-se a aquesta excepcionalitat, i ara ambdós departaments treballen per solucionar aquesta qüestió, segons han explicat a l'ACN fonts de Territori.

Les mateixes fonts afegeixen que un cop van rebre la instrucció d'Economia, la van enviar a totes les empreses on hi participen, inclòs el consorci. Ara bé, insisteixen que en paral·lel van iniciar les gestions per evitar la retallada de l'aportació. La voluntat, diuen, és complir amb els compromisos econòmics adquirits. Ho ha confirmat el mateix conseller, Damià Calvet, en una piulada.

El compromís sobre l’aportació de la Generalitat en habitatge es manté inalterable. Seguirem aplicant les mesures acordades per @QuimTorraiPla i @AdaColau a la reunió del Consorci de setembre. L’habitatge és una prioritat irrenunciable del @govern https://t.co/he8Iyu5BNW — Damià Calvet🎗 (@damiacalvet) 14 de novembre de 2018

Colau: "No hi ha cap administració que estigui fent més per l'habitatge que l'Ajuntament"

L'alcaldessa de la ciutat ha titllat de "vergonya" i "inacceptable" la suposada reducció de l'aportació econòmica de la Generalitat i ha exigit al govern de Torra que rectifiqui "immediatament". "És una falta de respecte injustificable cap a la ciutadania de Barcelona", ha dit en el marc del Congrés C40 de ciutats pel clima, després de recordar que la Generalitat ja aportava menys del que li pertocava al Consorci.

S'ha afegit a les crítiques el portaveu econòmic de Catalunya en Comú Podem, David Cid, que ha demanat "transparència" a la conselleria d'Economia perquè expliqui el motiu pel qual ordena una retallada de l'aportació del departament de Territori i Sostenibilitat al Consorci d'Habitatge de Barcelona. En roda de premsa al Parlament, Cid ha assegurat que no es tracta d'un "fet aïllat" sinó que respon a una "retallada generalitzada". "Tenim informació de diferents centres de recerca de la Generalitat que han rebut notificacions emplaçant-los a aplicar una retallada del 5% sobre recursos que no han gastat", ha denunciat el diputat dels comuns.

Així, Cid ha demanat explicacions a Aragonès per conèixer si es tracta de problemes de tresoreria de la Generalitat o bé és que s'estan aplicant retallades per complir els objectius de dèficit. És per això que Catalunya en Comú Podem ha registrat tres peticions de compareixença al Parlament dels consellers d'Economia, Pere Aragonès, de Territori, Damià Calvet, i d'Empresa, Àngels Chacón. Cid ha qualificat "d'inconcebible" el "bloqueig de JxCat i ERC" als pressupostos de l'Estat quan suposen un augment del 38% de recursos que l'administració pública podria aplicar en polítiques d'habitatge. "El suposat gir social d'Aragonès i ERC ni hi és ni se l'espera", ha assegurat el diputat dels comuns.

La decisió arriba menys de dos mesos després de la trobada entre Ada Colau i Quim Torra en què Govern i Ajuntament es van comprometre a augmentar la seva aportació al Consorci de l'Habitatge. En concret, en 59 milions, 29 dels quals els havia d'aportar la Generalitat. Amb tot, després d'haver rebut la carta del Govern, l'alcaldessa també ha volgut recordar que "no hi ha cap administració que estigui fent més per l'habitatge que l'Ajuntament de Barcelona" arreu d'Espanya. "Estem substituint de facto la Generalitat i l'Estat: per cada 100 euros que nosaltres destinem a polítiques d'habitatge, el govern en posa 23, i Madrid, 10", ha conclòs Colau.