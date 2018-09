El Govern es reuneix d'urgència amb les entitats per abordar l'arribada de menors no acompanyats

El Govern ha convocat, aquesta tarda, una reunió d'urgència amb les entitats del tercer sector per abordar la crisi dels menors estrangers no acompanyats (MENA). En la trobada, que ha tingut lloc a la Generalitat, hi han participat, a més de la Taula del Tercer Sector i la Confederació, el president i el vicepresident de la Generalitat, Quim Torra i Pere Aragonès, i els consellers de les diferents àrees implicades: el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani; el conseller d'Interior, Miquel Buch; la consellera de Justícia, Ester Capella. També hi han assistit la presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina; la vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector, Sònia Fuertes, el president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector, Joan Segarra, i Joan Muntaner, representant també de la Confederació.

La trobada ha acabat amb l'acord de crear un mecanisme de coordinació diari entre el Govern i el Tercer Sector per monitoritzar la situació i per convocar, en els pròxims dies, la taula d'atenció integral dels menors sense referents familiars que coordina l'acció i les polítiques del Govern en aquesta matèria i que està formada per representants de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis, col·legis professionals i entitats del sector.

El nombre d’arribades d'aquest 2018 és, segons ha informat el Govern, de 1.944 menors només en els primers vuit mesos de l'any (fins al 31 d’agost) i la previsió és que, quan s'acabi l'any, se superi la xifra dels 3.000. E n una entrevista a RAC1 aquest matí, la directora de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), Georgina Oliva, ha calcula que uns 30 menors estrangers no acompanyats han passat una nova nit en comissaries d'arreu de Catalunya i ha estimat que, en els pròxims mesos, farà falta crear entre 900 i 1.200 places residencials més per atendre aquests joves, si es manté el ritme d'arribades.

Des del juny de l'any passat fins a l'agost del 2018 s'han posat en funcionament un total de 1.787 places d'acollida en centres repartits per 30 municipis.