El Govern obre expedients sancionadors a dues residències gestionades per Eulen a Barcelona

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha informat aquest dijous que ha obert expedients sancionadors a dues residències de gent gran de Barcelona, la residència Mossèn Vidal i Aunós i la Bertran i Oriola, després d'haver-hi detectat "irregularitats" en la gestió i en l'atenció als usuaris durant l'emergència sanitària. El dos centres són de titularitat pública i estan gestionats per l'empresa Eulen Servicios Sociosanitarios SA.

Segons el comunicat emès pel Govern, les sancions a què s'enfronta ara l'empresa poden anar des d'una multa econòmica fins a la suspensió de la prestació del servei. Es tracta de dues residències que actualment ja estan intervingudes per la Generalitat i que es mantindran així durant les pròximes setmanes.

Familiars dels avis que viuen (o han mort) a la residència Mossèn Vidal i Aunós de Barcelona ja havien demanat que Eulen s'apartés de la gestió i asseguraven que la intervenció publica és una farsa. El 16 de març dos cuidadors de la residència van ser detinguts per maltractaments i violacions a una interna. Dos mesos després, amb 21 morts per covid-19 i 75 infectats (el 90% dels residents), el 12 de maig la Generalitat va intervenir aquesta residència pública gestionada per l'empresa Eulen, van canviar la direcció i els familiars van respirar alleujats. Per poc temps, perquè ara creuen que “la intervenció de la Generalitat és una farsa”, diu Alba Català, una de les familiars, ja que la multinacional segueix sent qui gestiona el centre malgrat la supervisió pública. Van escriure una carta a la Generalitat signada per 75 familiars.