Catalunya tanca bars, restaurants i espais d’oci

El Govern va incloure ahir a la nit al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el tancament de bars, cafeteries i restaurants entre les mesures restrictives per frenar el ritme de contagis per coronavirus a tot el país. Hauran d’abaixar tots la persiana excepte els que estiguin integrats en un hotel, un centre sanitari o un centre social residencial. Els establiments de restauració i bars se sumen a la bateria de locals que també hauran de tancar la porta, entre els quals hi ha locals d’oci i grans superfícies i centres comercials, excepte els establiments dins les àrees que venguin productes com aliments, neteja i higiene.

La publicació del DOGC ahir va ampliar les primeres mesures que havia dictat el conseller d’Interior, Miquel Buch, hores abans en roda de premsa. En un primer anunci fet pel Govern, bars i restaurants quedaven fora de les restriccions.

Gimnasos, instal·lacions esportives, estacions d’esquí, d’esquí nòrdic i estacions de muntanya també queden clausurats mentre duri la crisi, tant si són de titularitat pública com privada. Teatres, cinemes, sales de festa, discoteques, pubs, sales de balls, sales de concert, karaoke, cafès teatre i cafès concert i “qualsevol altre establiment recreatiu” queden també acollits a aquesta normativa, segons detalla el DOGC amb una precisió que no s’ha donat en les dues compareixences públiques.

El document enumera també salons recreatius, casinos, bingos o parcs d’atraccions i temàtics “i qualsevol altre centre que realitzi activitats d’oci o de lleure” com a part de la llarga llista d’espais que han de tancar portes. Se suspenen tota mena d'activitats d'espectacles públics i activitats en espais tancats i espais oberts.

Les restriccions afecten també altres àmbits de la vida quotidiana com les vetlles a difunts de la Covid-19, que queden suspeses.

Pel que fa al transport públic, continuarà funcionant intentant que no s’ocupi més d’un terç de l’aforament i es requerirà un pla de contingència per als casos d’emergència. La Generalitat es reserva el dret d'aplicar mesures més restrictives si no s’assoleix l’objectiu, com retirar la venda de bitllets i limitar l’accés als transports.

En l’àmbit dels serveis socials, el DOGC estableix el tancament dels centres de desenvolupament infantil i els d’atenció a persones amb discapacitat, així com els de teràpia ocupacional i d’inserció ocupacional. “Per als usuaris d’aquests serveis que requereixin continuïtat de l’atenció, es garantirà en el dispositiu més adequat”, aclareix el decret.

Al món rural, el Govern prohibeix les batudes de caça i les accions de caça col·lectiva, aquelles en què participin dos o més caçadors. La mesura va entrar en vigor ahir mateix per poder blindar el país de cara al cap de setmana. L’objectiu és evitar la propagació del coronavirus al país, abaixar el ritme de contagis i, alhora, evitar el col·lapse del sistema sanitari. Un comitè d’experts avalua el possible cessament d’altres activitats.

Sense obligació de confinament

Ara per ara no hi ha obligació de confinament de les persones a casa seva de manera generalitzada, però el conseller sí que va demanar a la població que limiti desplaçaments pel país i va recomanar l’ajornament de trobades, manifestacions o reunions que puguin comportar aglomeracions més enllà de les petites trobades familiars.

Durant el dia d’ahir, comerços i bars van funcionar amb normalitat, però amb un afluència molt reduïda per la crisi, encara més accentuada després de l’anunci de Pedro Sánchez d’establir l’estat d’alarma. A la nit, al tancament d’aquesta edició, el soroll i l’activitat anaven de baixa als carrers.