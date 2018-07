El Govern vol treure l'os Goiat del Pirineu després dels constants atacs a bestiar

El Govern vol treure l'os Goiat del Pirineu. L'animal va arribar d'Eslovènia fa dos anys i des de llavors ha protagonitzat diversos atacs a bestiar, que els últims mesos s'han incrementat i han passat a ser constants: des de l'abril s'han compatibilitzat una quinzena d'atacs. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'ha reunit aquest dissabte amb ramaders de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà per anunciar-los la voluntat "d'afrontar puntualment" aquesta "problemàtica" per continuar amb el desenvolupament del programa Piros Life de reintroducció de l'os.

Per poder treure Goiat del medi caldrà complir una sèrie de mesures tècniques perquè es tracta d'un animal salvatge de "màxima protecció en l'àmbit europeu", segons Calvet. A més, en el programa de reintroducció hi intervé l'administració francesa; per tant, caldrà arribar a acords. Tot i això, el conseller no ha volgut precisar com i quan es farà aquesta extracció perquè la seva voluntat és que "la captura de Goiat no s'estigui radiant minut a minut". Ha recordat que quan es va introduir aquest exemplar al Pirineu es va anunciar unes hores abans i que ara, quan es retiri, també es farà el mateix.

Calvet ha descrit l'os Goiat com un exemplar depredador "de bestiar gran", com cavalls, egües i vaques. És per això que el departament ha pres la decisió de treure'l del territori i continuar amb el desenvolupament de la resta del programa Piros Life, que s'acaba l'any que ve i "caldrà establir una estratègia de continuïtat". El conseller ha afegit que la problemàtica s'ha d'emmarcar en "una estratègia de la ramaderia extensiva", ja que ha assegurat que el sector viu una situació que no només és causada per la gestió de l'os, amb el qual es vol garantir la convivència. Segons Calvet, hi ha altres factors, com la resta de la fauna salvatge, la gestió de les ajudes o les infraestructures del territori, que han de formar part de l'estratègia que es vol impulsar.

Els ramaders no volen ossos al Pirineu

Malgrat tot, els ramaders han considerat insuficient la mesura de treure Goiat perquè han valorat que no és l'únic exemplar que agredeix altres animals i han demanat la retirada de tots els ossos. A la sortida de la reunió amb el conseller, el responsable de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos, Joan Guitart, ha afirmat que el sector ramader no vol cap os al Pirineu. Ha afegit que la problemàtica s'ha "focalitzat" amb Goiat i ha subratllat que això és "una manipulació de l'opinió pública".

Guitart ha posat en dubte que un mateix exemplar d'os pugui fer tres atacs en un sol dia, tal com ha passat alguna vegada. De fet, ha recordat que hi ha més de 50 ossos al Pirineu i que no pot ser que només un sigui el que agredeixi el bestiar. Els ramaders són conscients que retirar els ossos suposa "anar endarrere" i que costarà molt, ja que el programa de reintroducció d'aquesta espècie s'està desenvolupant des de la dècada dels 90. Han alertat que cada dia hi ha menys pagesos i ramaders, però que els queden volen "tranquil·litat" per pasturar el bestiar a la muntanya perquè ara han de vigilar cada dia els ramats.