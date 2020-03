El Govern demana mesures dràstiques per evitar el col·lapse sanitari: "Entrarà en estrès màxim el cap de setmana"

Una setmana després que la Generalitat demanés a l'executiu espanyol l'autorització per confinar tota la població catalana per contenir la propagació del coronavirus, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha tornat a exigir aquest dijous una resposta estatal. "No entenem la lentitud del govern espanyol", ha insistit en referència al silenci del president espanyol, Pedro Sánchez. Budó ha subratllat que només reduint els contactes i prenent mesures dràstiques, com l'aïllament domiciliari de tots els ciutadans tret dels treballadors de serveis essencials, es podrà evitar el col·lapse del sistema sanitari català. "Entrarem en estrès màxim aquest cap de setmana", ha advertit.

L'escalada de contagis que viu el país, que ja acumula almenys 2.702 casos, compleix les expectatives de la corba epidemiològica: tot i que creixen tímidament les recuperacions (s'han donat 82 altes en total), cada dia es notifiquen més infeccions. Les xifres de víctimes mortals també s'han accelerat i en els últims dies ja s'han confirmat 55 decessos relacionats amb el virus. Amb tot, els experts recorden que molts dels afectats no estan diagnosticats i que l'impacte real del Covid-19 (la malaltia causada pel SARS-CoV-2) costa de mesurar.

També la consellera de Salut, Alba Vergés, ha admès que la setmana que ve l'auge de casos greus i crítics de Covid-19 tensionarà enormement el sistema assistencial i que els centres sanitaris només es podran protegir si l'Estat dona llum verda a la resolució del consell executiu català. "El confinament a casa és essencial per controlar l'epidèmia, no es pot sortir si no és una urgència. L'actitud del govern [espanyol] és inconcebible", ha criticat.

Seguint amb el discurs que la Generalitat ha mantingut els últims dies, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha tornat a subratllar la necessitat que tota la població es quedi a casa i ha assegurat que es faran controls policials arreu del territori per evitar que els ciutadans facin la "temptativa" de marxar a una segona residència. "Cal garantir que ningú surti i que es garanteix el confinament real per evitar la propagació de la malaltia", ha afirmat, i ha deixat clar que qui incompleixi aquestes instruccions corre el risc de ser sancionat amb multes d'entre 600 i 3.000 euros.

Fins ara els cossos de seguretat ja han identificat 4.549 vehicles i de 6.839 persones. A més, Buch ha apuntat que s'han fet 1.345 actes de denúncia contra persones i 16 detencions per resistència o desobediència als agents. Pel que fa al trànsit, aquest dijous al matí s'ha registrat una reducció del 55% de vehicles a les carreteres catalanes respecte al dijous passat, cosa que suposa un 5,5% menys que dimecres. Amb tot, el titular de la conselleria d'Interior ha admès que no s'ha aconseguit reduir a la meitat el trànsit, que és la davallada mínima que interessa al Govern.

Budó també ha carregat contra Sánchez a través de la via fiscal: ha reclamat a l'Estat que doni "solucions reals" a empreses i autònoms. "De moment al web de l'Agència Tributària s'informa que no hi ha moratòria en impostos quan en altres països ja s'ha fet una suspensió indefinida", ha lamentat. La portaveu del Govern ha explicat que la Generalitat, per la seva part, ja està aplicant accions complementàries dins les seves competències per "permetre la liquiditat a famílies i empreses". Ha posat d'exemple la reducció a la meitat dels pagaments del cànon d'aigua tant per a consumidors com a indústries entre els mesos d'abril i maig, així com la possibilitat que les famílies en situació de vulnerabilitat no hagin de pagar cap factura de l'aigua si s'acullen a les bonificacions zero. Fonts governamentals quantifiquen en 50 milions d'euros el desplegament d'aquestes mesures.