El Govern vol arrencar una xifra d’inversió a l’Estat

Reunió per recuperar carpetes guardades al calaix i per destensar la situació de les inversions en infraestructures, però sense gaires esperances de grans acords. D’aquesta manera afronten la Generalitat i l’Estat la primera comissió bilateral d’infraestructures en els últims 11 anys, que es reunirà aquesta tarda a Barcelona. Els dos governs qualifiquen la trobada com un “símptoma de normalitat institucional” que calia restablir, però arriben a la cita amb ambicions força diferents.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el secretari d’estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, lideraran una reunió que l’Estatut preveu -en la seva ja famosa disposició addicional tercera- que s’ha de fer per assegurar que els diners que l’Estat destina a infraestructures són proporcionals al que Catalunya aporta al PIB. Però això només s’ha complert un any, el 2007.

“Els del 2008 són els famosos 759 milions en infraestructures que no van arribar, i del 2009 al 2013 ni tan sols estan quantificats”, assegura una veu del departament. Per això avui una de les prioritats de la conselleria de Territori serà posar xifres als diners endarrerits.

En canvi, fonts del ministeri de Foment avancen a l’ARA que “en aquesta reunió no es fixaran xifres, perquè això competeix a una altra comissió”. Aquestes mateixes fonts apunten que la trobada “servirà per intercanviar informació i coordinar esforços”, i afegeixen que, en tot cas, “es parlarà de com es poden repartir els 700 milions d’euros ja acordats” i detectar les infraestructures prioritàries. “No hi ha previst cap gran anunci, però el ministeri no es tanca a res”, asseguren. De fet, si el discurs és fluid, es podria concretar alguna partida de les més urgents. Una priorització en què la Generalitat ha tingut en compte els municipis, amb els quals es va reunir la setmana passada per consensuar les línies d’actuació.

El traspàs de Rodalies

Una altra de les peticions que farà el Govern és que es perfeccioni el traspàs de Rodalies. “Cal tirar endavant el contracte programat, i també volem que sigui la Generalitat qui vehiculi els diners”, assenyala una font pròxima a les negociacions. Actualment l’Estat paga directament a la Renfe, i la Generalitat vol rebre els diners “per tenir una mesura per fer pressió quan les coses van malament”. Des del ministeri apunten que aquest aspecte “no serà un problema”. “Ja estava previst que fos així i, de fet, l’Estat no guanya res pagant-ho ell; aquesta és una solució intermèdia que es va trobar perquè no hi havia cap contracte programat”, sosté aquesta font.

La Generalitat també vol abordar el debat de la substitució dels peatges per un sistema de vinyeta i tractar el finançament del transport públic. Territori, com a institució principal de l’Autoritat del Transport Metropolità, vol que l’Estat augmenti la dotació en aquest organisme. Els diners servirien, entre d’altres, per ajudar a finançar el cost que suposa la inclusió de fins a 18 municipis en la primera corona del transport de Barcelona, cosa que comporta un abaratiment dels títols de transport per als usuaris. “És una petició que ens ha arribat de lluny però que es pot estudiar, perquè és important per a la ciutadania”, admeten des del ministeri alhora que reconeixen que la dotació de l’Estat a l’ATM havia baixat “en picat” els últims tres anys.