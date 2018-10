El Govern vol la titularitat en seguretat nuclear

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha assegurat aquest dimecres al Parlament que una "voluntat principal" de l'executiu català és "ser titular de la competència en matèria de seguretat nuclear". El seu objectiu, ha dit, seria "complir la normativa europea" Euratom. Al seu entendre, aquesta competència li suposaria al Govern gestionar i coordinar el PENTA, el pla d'emergència nuclear exterior de les centrals d'Ascó i Vandellòs, i alhora "establir una xarxa de seguretat" amb Protecció Civil i de forma coordinada amb les administracions locals.

El compromís del Govern, ha apuntat Chacón, és instar el govern espanyol a complir la directiva 2009/71 Euratom per "equipar-se" amb les condicions de seguretat de la resta de països de la UE, o bé l'"assoliment de la competència", ha insistit.

Quant a simulacres, Chacón ha indicat que l'obligació estatal és fer-los periòdicament cada tres anys, un fet que "posa en evidència la ineficàcia i la inseguretat per part del govern espanyol, que no compleix les seves responsabilitats", ha denunciat.

En paral·lel, la consellera ha defensat també que davant d'un cas d'emergència la Generalitat disposa d'una xarxa d'estacions de mesura per a la vigilància radiològica ambiental, que "ha anat evolucionant amb tecnologies avançades", amb unes estacions per valorar els possibles contaminants radioactius dispersats per l'aigua i l'aire.