El Govern recorre a voluntaris a peu de carrer per prevenir l'expansió del covid-19

El Govern es valdrà del voluntariat per portar els missatges de conscienciació sobre el covid-19 a tots els municipis i prevenir l'expansió del virus a Catalunya. Els departaments de Salut i d'Afers Socials i Famílies han presentat aquest divendres en roda de premsa un projecte d'agents comunitaris que, coordinats per la Creu Roja, informaran sobre els riscos de la pandèmia i les mesures de seguretat als carrers del país, especialment entre la població més vulnerable o menys informada. "La voluntat és arribar absolutament a tothom" amb el "missatge de com és important protegir-se per protegir-nos a tots", ha afirmat la consellera de Salut, Alba Vergés. I fer-ho "d'igual a igual, de veí a veí", ha afegit el conseller d'Afers Socials, Chakir el Homrani.

La Creu Roja aporta d'entrada 1.000 voluntaris, que ja estan treballant en tasques de sensibilització, i pocs mesos seran 2.000, però la intenció és ampliar el nombre d'agents a través de les xarxes veïnals als barris. El Homrani, en aquest sentit, ha afirmat que es farà una "crida al sector associatiu i a la ciutadania per aplegar voluntaris". "Hem de poder incorporar voluntaris d'altres entitats", ha insistit el coordinador de la Creu Roja, Enric Morist. El paper de tots ells serà especialment important en aquells punts del territori on comenci a pujar de manera significativa el nombre de contagis, ja sigui una comarca, un poble o un barri concret, i actuar "ràpid" i amb "anticipació", ha explicat Vergés. "Si els brots i la transmissió agafen velocitat, ens podem trobar amb situacions més complicades, i per això intentem actuar com més aviat millor", ha afirmat, i ha avançat que aquest projecte serà "molt necessari per gestionar els pròxims mesos".

Malgrat que l'acció dels voluntaris anirà adreçada a tota la població en general, el projecte busca sobretot fer arribar el missatge de prevenció –mans, distància i mascareta– a persones "amb especial risc de vulnerabilitat, "ja sigui per les seves característiques o perquè poden quedar aïllades", ha apuntat Vergés. Morist ha afegit que es pot tractar de col·lectius que "no tenen xarxa comunitària" o que, per qüestió de llengua o de manca de voluntat, "no segueixen tant els mitjans de comunicació o les xarxes socials". "El que intentem és que que el missatge de protecció de la vida arribi a les persones poc informades o desconnectades", ha afegit. El projecte aprofitarà, en aquest sentit, la base de dades de la Creu Roja, on hi ha identificades 400.000 persones especialment vulnerables al país.

Una "inversió de futur" més enllà de la pandèmia

Les despeses del projecte, que no s'han detallat, seran assumides pel Govern, que també posarà a disposició de la iniciativa tota la xarxa d'equipaments cívics, la xarxa d'oficines joves o les del departament d'Afers Socials, entre d'altres. La voluntat de les dues conselleries implicades, de fet, és que l'ús de voluntaris per fer tasques de sensibilització i conscienciació vagi més enllà de la pandèmia del coronavirus i serveixi per a altres qüestions de salut pública que es puguin donar en un futur. El president de la Creu Roja, Josep Quitet, ha coincidit que l'acció ha d'anar "més enllà" del covid-19" i servir per "potenciar la salut de les persones". "És una inversió de país", ha conclòs Morist.