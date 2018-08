Gràcia condemna dues presumptes agressions sexuals durant les festes

El barri de Gràcia de Barcelona va tancar ahir la seva festa major. Durant els sis dies d’activitat l’estand habilitat expressament per assessorar les víctimes de possibles casos de violència sexual va rebre 17 consultes i va fer nou intervencions, segons va explicar ahir el regidor Eloi Badia. Va destacar el cas de dues presumptes agressions sexuals “greus”, en paraules del representant municipal, tot i que va especificar que en cap dels dos casos les víctimes encara no han presentat una denúncia formalment.

La majoria de les actuacions fetes per l’estand van servir per frenar les actituds de persones que estaven molestant o que intentaven mantenir algun tipus de contacte físic amb alguna noia.

Desperfectes als decorats

Per la seva part, la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell, va lamentar que, com passa cada any, s’hagin produït danys als decorats dels carrers, tot i que va admetre que aquest any en bona part els han causat els aiguats que divendres van caure a la ciutat.

Carbonell va criticar especialment el robatori intencionat de les figures que representaven porcs al carrer Llibertat, que ha estat el guanyador de les festes i que aquests dies ha convertit l’espai en una granja, i un bust del decorat romà del carrer Verdi, que ha quedat en segona posició.